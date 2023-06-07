Asus'tan bir ilk: Metal sıvı soğutmalı RTX 4090 ekran kartını tanıttı

Teknoloji firması Asus yeni GeForce RTX 4090 ekran kartını tanıttı. Yeni tanıtılan ekran kartı bünyesinde metal sıvı soğutma bulunduruyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2023 - 16:29
Asus'tan bir ilk: Metal sıvı soğutmalı RTX 4090 ekran kartını tanıttı
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Teknoloji firması Asus'un oyuncu ekipmanları üreten ASUS Republic of Gamers (ROG) bölümü bugün yeni ROG Matrix GeForce RTX 4090 adlı ekran kartını tanıttı.

Ekran kartıyla ile birlikte Asus bir ilke imza attı. Tanıtılan ROG Matrix bünyesinde metal sıvı soğutma bulunduran ilk ekran kartı oldu. 

Kartta sıvı soğutmanın yanı sıra özel tasarlanmış bir radyatör ve onu destekleyen üç adet fan bulunuyor. Papatya dizilimiyle kullanılabilen bu fanlar mıknatıslı bağlantı noktalarıyla birleştirilebiliyor.

Bu bağlantı noktaları kontrol sinyallerini ve gücü de iletiyor. Üç fan sadece tek bir kabloyla kullanıldığı için dağınıklık kolayca önleyenebiliyor.


Asus Ekran kartı ROG Matrix GeForce RTX 4090

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