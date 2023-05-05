1.5 milyon TL değerindeki ekran kartı kaçakçılığına operasyon
Çin'de ilginç bir kaçakçılık girişimi yaşandı. Kaçakçılar, 76 bin 500 dolar (1.5 milyon TL) değerindeki 70 NVIDIA Quadro ekran kartını canlı ıstakozların arasına sakladı.
Çin yeni bir teknoloji kaçakçılığı ile gündeme geldi. Ülkede özellikle bellek, işlemci ve grafik kartı kaçakçılığı oldukça yaygın bir şekilde görülüyor. Son yaşanan ekran kartı kaçakçılığı da oldukça dikkat çekti.
The Register'ın haberine göre, Çin'de bir minibüste, canlı ıstakozlarla dolu kargonun içinde 70 tane NVIDIA Quadro K2200 model ekran kartı bulundu.
Bu ilginç kaçakçılık girişimi, Hong Kong Gümrüğü tarafından fark edildi. Gümrük yetkilileri, ıstakozların arasına saklanmış 70 adet NVIDIA Quadro model ekran kartını ele geçirdi. Kaçak ekran kartlarının toplam değerinin ise 76 bin 500 dolar olduğu tahmin ediliyor.
Çin'de teknoloji kaçakçılığının artmasının nedeni olarak ise ülkenin bazı şirketler ile ilişkisinin kesilmesi olduğu tahmin ediliyor. ABD hükümet yetkililerinin direktifleriyle şirketler Çin ile bağlantılarını kesmişti. Bu sebepten dolayı Çin'de teknolojik ürünlerin maliyetleri giderek artmaya başladı.
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