Asus ROG Ally Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı
Steam Deck'e rakip olacak türde olan oyun konsolu Asus ROG Ally, Türkiye'de artık satın alınabiliyor. Cihazın fiyatı ise dudak uçuklatıyor.
Asus ROG Ally ile sektöre giriş yapmıştı. Avuç içi büyüklüğünde bilgisayar kullanımına olanak sağlayan bu cihazlar oyun oynamayı seven ve hızlı hayatı olan kişiler arasında oldukça popüler olmuştu.
TÜRKİYE FİYATI DA BELLİ OLDU
Güçlü ve küçük yapısıyla dikkat çekeceği söylenen ROG Ally'nin, tasarımı bu alandaki benzer cihazlarla neredeyse aynı. Windows 11 işletim sistemine sahip olan cihazda Z1 Extreme işlemcisi yer alıyor. Cihaz bu haliyle 25 bin 999 TL'ye satılıyor.
İki farklı fan ile soğutma sağlayan cihaz 120Hz akran yenileme hızına sahip. Bunun yanında 500 nite ulaşa 7 inç boyutlarında 1920x1080 piksel ekranı var.
ROG XG Mobile eGPU'ya yani ekran kartı ünitesine bağlanarak oyun performansını artırıyor.
Steam için tam destek verilecek cihazda 16 GB LPDDR5 çift kanal RAM yer alıyor. 608 gram da bir ağırlığı bulunuyor ve Dolby Atmos desteği sunuluyor.
Aktarıldığı kadarıyla tek şarj ile 1 saat 40 dakika boyunca oyun oynatıyor.
Cihaz ilk olarak 1 Nisan'da resmi bir YouTube videosu ile karşımıza çıkmıştı. Teknoloji şirketlerinin 'şaka' geleneğini sürdüğü dünüşünülen bu videonun ardından ise şirket resmi açıklama yaptı ve cihazın gerçekten de geleceğini doğrulamıştı.
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