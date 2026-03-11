Cumhuriyet Gazetesi Logo
Atlanamayan YouTube reklamları test edilmeye başlandı

Atlanamayan YouTube reklamları test edilmeye başlandı

11.03.2026 19:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Atlanamayan YouTube reklamları test edilmeye başlandı

Google, YouTube TV için yeni bir atlanamayan reklam altyapısını test etmeye başladı.

YouTube artık milyonlarca kişi tarafından televizyonlardan izlenen bir platform haline dönüştü. Bunun farkında olan Google, bir süredir YouTube'un TV versiyonu için reklamları test etmeye hazırlanıyordu. Yeni yapılan duyuru ile atlanamayan reklamlar artık küresel olarak test edilmeye başlandı. Büyük ekran için tasarlanan bu reklamlar istense dahi atlanamayacak şekilde geliştirilmiş.

Bu reklamlar 30 saniyelik olacak ve özelliğin şu anda yalnızca televizyonlardaki YouTube'a özel olarak sunulacağı duyuruldu. 

Kullanıcıların göreceği bu reklamların optimize edilmesinde yapay zeka kullanılacak. Google'ın yapay zekası ile 6 saniyelik Bumper adı verilen reklamlar, 15 saniyelik standart reklamlar ve 30 saniyelik sadece TV'de sunulacak atlanamayan reklamlar hazırlanacak.

Söylenene göre premium aboneler için herhangi bir değişiklik olmayacak.

İlgili Konular: #google #youtube #YouTube TV

İlgili Haberler

iPhone 17 Pro, yapılan testlerde nasıl bir performans gösterdi?
iPhone 17 Pro, yapılan testlerde nasıl bir performans gösterdi? iPhone 17 Pro'nun kamera tarafı için DxOMark testi sonucu paylaşıldı.
Steam, Türkiye'de geçen hafta en çok satılan oyunları açıkladı
Steam, Türkiye'de geçen hafta en çok satılan oyunları açıkladı Steam'de en çok satılan oyunlar açıklandı. Türkiye özelinde 3 Mart ve 10 Mart haftasında en çok satılan oyunlar arasında zirvede EA Sports FC 26 yer alıyor.
Anthropic'ten yapay zekanın etkilerini araştırmak için adım
Anthropic'ten yapay zekanın etkilerini araştırmak için adım Gündemden düşmeyen Anthropic'ten yapay zekanın etkilerini araştırmak için önemli bir adım geldi. Şirket, yapay zekanın kapsamlı etkilerini araştırmak için The Anthropic Institute'yü duyurdu.