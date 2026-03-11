Cumhuriyet Gazetesi Logo
Steam, Türkiye'de geçen hafta en çok satılan oyunları açıkladı

11.03.2026 19:33:00
Haber Merkezi
Steam, Türkiye'de geçen hafta en çok satılan oyunları açıkladı

Steam'de en çok satılan oyunlar açıklandı. Türkiye özelinde 3 Mart ve 10 Mart haftasında en çok satılan oyunlar arasında zirvede EA Sports FC 26 yer alıyor.

Türkiye'deki Steam'de en çok satılan oyunlar arasında EA Sports FC 26 ilk sırada yer alıyor. Oyunda mevcut olarak yüzde 70 indirim bulunuyor ve 20.99 dolara satılıyor. Oyun normalde 70 dolara satılıyor. Listenin ikinci sırasında ise Resident Evil Requiem, 52.49 dolarlık fiyatıyla yer alıyor.

Slay the Spire 2 listede üçüncü sırada yer alıyor ve 10.79 dolarlık fiyat etiketine sahip. Crimson Desert, ARC Raiders, Black Desert, Marathon ve Rust gibi oyunlar da listenin devamında yer alıyor.

En çok satılan oyunların listesi ise şu şekilde:

  • EA SPORTS FC 26
  • Resident Evil Requiem
  • Slay the Spire 2
  • Crimson Desert
  • ARC Raiders
  • Black Desert
  • Marathon
  • Rust
  • The Quinfall
  • Grand Theft Auto V Enhanced
  • Euro Truck Simulator 2
  • Forza Horizon 6
  • R.E.P.O.
  • Mount & Blade II: Bannerlord
  • Football Manager 26
İlgili Konular: #Steam #video oyunları

