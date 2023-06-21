Avatar ve Yeni Star Wars oyunu Steam ve Epic'e gelmeyebilir

Yayınlanma: 21.06.2023 - 11:37

Güncelleme: 21.06.2023 - 11:37

Geçen haftaki etkinlikte yeni oyunlarını gösteren Ubisoft, burada Avatar oyunu ve Star Wars oyunlarını tanıtmıştı. Star Wars: Outlaws ve Avatar: Frontiers of Pandora olarak duyurulan oyunlar kendi içlerinde ilkleri de barındırıyordu Star Wars'un ilk açık dünya oyunu olması beklenen bu oyunun 2024 yılında çıkış yapacağı söylenmişti.

Avatar oyunu da gişede rekorlar kıran Avatar filmini konu alıyor. Avatar'ın oyunu da bu yılın sonlarına doğru, 7 Aralık'ta çıkış yapacak.

HER İKİ OYUN DA STEAM VE EPİC TARAFINA GELMEYEBİLİR

Her iki oyunun da Steam ve Epic Games gibi popüler oyun platformlarına gelmeyeceği konuşulmaya başlandı. PCGamesN'in paylaştığı bir ekran görüntüsünde ise her iki oyunun listelendiği ve Ubisoft Connect, PlayStation 5 ve Xbox Series X ve S dışında Steam ve Epic Games'in olmadığı görülüyor.

Avatar oyunu farklı olarak Amazon'un bulut oyun hizmeti sunan Amazon Luna tarafında listeleniyor.

Bu tartışma sürerken Ubisoft karışıklıkları gidermek adına bir açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamada platformlar ile ilgili ayrıntıların ilerleyen dönemde açıklayanacağı aktarıldı.