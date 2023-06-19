Haziranda GeForce Now'a dahil olacak oyunlar

Yayınlanma: 19.06.2023 - 11:25

Güncelleme: 19.06.2023 - 11:26

Daha önce bulut oyun platformuna dahil olan Age of Empires IV ve Dordogne oyunlarına ek olarak haziran ayında onlarca oyun kütüphaneye ekleniyor. Age of Empires'ın farklı oyunlarının dahil olduğu listede pek çok oyun yer alıyor.

Haziran ayında GeForce Now'a eklenecek oyunların tam listesi: