Haziranda GeForce Now'a dahil olacak oyunlar

Nvdia'nın sunduğu oyun hizmeti GeForce Now için haziran ayında yeni oyunlar eklenecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.06.2023 - 11:25
Haziranda GeForce Now'a dahil olacak oyunlar
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Daha önce bulut oyun platformuna dahil olan Age of Empires IV ve Dordogne oyunlarına ek olarak haziran ayında onlarca oyun kütüphaneye ekleniyor. Age of Empires'ın farklı oyunlarının dahil olduğu listede pek çok oyun yer alıyor.

Haziran ayında GeForce Now'a eklenecek oyunların tam listesi:

  1. System Shock -Steam
  2. Killer Frequency (Steam / 1 Haziran) 
  3. Amnesia: The Bunker (Steam / 6 Haziran)
  4. Harmony: The Fall of Reverie (Steam, 8 Haziran)
  5. Dordogne (Steam / 13 Haziran)
  6. Aliens: Dark Descent (Steam / 20 Haziran)
  7. Trepang2 (Steam / 21 Haziran)
  8. Layers of Fear (Steam'de yeni)
  9. Park Beyond (Steam'de yeni)
  10. Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction
  11. Age of Empires: Definitive Edition -Steam
  12. Age of Empires II: Definitive Edition -Steam
  13. Age of Empires III: Definitive Edition -Steam
  14. Age of Empires IV: Anniversary Edition -Steam
  15. Derail Valley -Steam
  16. I Am Fish -Steam
  17. Golf Gang -Steam
  18. Contraband Police -Steam
  19. Bloons TD 6 -Steam
  20. Darkest Dungeon -Steam
  21. Darkest Dungeon II -Steam

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