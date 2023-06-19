Haziranda GeForce Now'a dahil olacak oyunlar
Nvdia'nın sunduğu oyun hizmeti GeForce Now için haziran ayında yeni oyunlar eklenecek.
Daha önce bulut oyun platformuna dahil olan Age of Empires IV ve Dordogne oyunlarına ek olarak haziran ayında onlarca oyun kütüphaneye ekleniyor. Age of Empires'ın farklı oyunlarının dahil olduğu listede pek çok oyun yer alıyor.
Haziran ayında GeForce Now'a eklenecek oyunların tam listesi:
- System Shock -Steam
- Killer Frequency (Steam / 1 Haziran)
- Amnesia: The Bunker (Steam / 6 Haziran)
- Harmony: The Fall of Reverie (Steam, 8 Haziran)
- Dordogne (Steam / 13 Haziran)
- Aliens: Dark Descent (Steam / 20 Haziran)
- Trepang2 (Steam / 21 Haziran)
- Layers of Fear (Steam'de yeni)
- Park Beyond (Steam'de yeni)
- Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction
- Age of Empires: Definitive Edition -Steam
- Age of Empires II: Definitive Edition -Steam
- Age of Empires III: Definitive Edition -Steam
- Age of Empires IV: Anniversary Edition -Steam
- Derail Valley -Steam
- I Am Fish -Steam
- Golf Gang -Steam
- Contraband Police -Steam
- Bloons TD 6 -Steam
- Darkest Dungeon -Steam
- Darkest Dungeon II -Steam
Bulut tabanlı oyun hizmeti GeForce Now GeForce Now GeForce Now mayıs ayı oyunları GeForce Now nisan ayı oyunları GeForce Now haziran ayı oyunları
En Çok Okunan Haberler
-
- Abdülbaki Dakak’ın ön otopsi raporu ortaya çıktı!
- İzmir'de bir evde dört şahsın cansız bedeni bulundu
- Aynı formülle tam 14 kez büyük ikramiyeyi kazandı!
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Fetret Dönemi' yanıtı
- 3 partiden anayasa değerlendirmesi
- TÜRK-İŞ ve TİSK'in 'asgari ücret' talebi belli oldu!
- Taşkesenlioğlu'ndan bir şaibeli onay daha
- ‘Artık konuşacağım’ diyen tutuklu
- Onur Yürüyüşü’ne polis müdahalesi! Gözaltılar var
- Abdüllatif Şener'in bir 'sırrı' daha ortaya çıktı