Steam Next Fest Başladı! Hangi oyunlar geliyor?

Yayınlanma: 20.06.2023 - 11:18

Güncelleme: 20.06.2023 - 11:18

Yeni ve farklı oyunlar arayan kişileri bir araya toplayan Steam Next, 1 hafta boyunca onlarca canlı yayınla beraber yeni oyunları görmeyi de sağlayacak. Yeni çıkacak oyunların demolarına da ulaşmayı sağlayan etkinlikte öne çıkan bazı oyunlar da var.

NEXT FEST ÖNE ÇIKAN OYUNLAR HANGİLERİ?

Festival 19 Haziran 20.00 ile başladı ve 26 Haziran 20.00'ye kadar devam edecek. Bu yıl içinde ya da seneye çıkması beklenen oyunların ön gösterimi olan etkinlikte öne çıkan oyunlardan biri şüphesiz Lies of P.

Carlo Colladi'ni efsane Pinokyo hikayesini odağa alan Lies of P, demo olarak da oynanabiliyor. Oyun Belle Epoque döneminde geçen Souls-like tarzında. Mekanik kuklaların şehri ele geçirmesiyle kaosa sürüklenen insanları ele alıyor. Mekanik bir kola sahip, özel yetenekleri olan bir Pinokyo'yu oynuyoruz ve kitaptaki hikaye gibi mavi saçlı kız ve yaratıcımız Gepetto var.

Oyun 19 Eylül'de 899 TL'den çıkacak ancak oynamak ve deneyimlemek isteyenler ücretsiz bir şekilde demoyu deneyimleyebiliyor. Oyunun demosu ise yaklaşık 2 buçuk 3 saatlik bir oynama sunuyor. Bu da oldukça yüksek ve oyun hakkında fikir edinmeyi sağlıyor.

Bir diğer oyun ise Gord. Bu oyunda ise oyunseverler karanlık ve fantastik bir dünyada hayatta kalmaya çalışıyor. Bu yazın son ayı 8 Ağustos'ta çıkacak oyunun ön sipariş fiyatı 599 TL.

Yakında gelmesi beklenen Warhaven Orta Çağ döneminde, çok oyunculu ve aksiyon oyunu olarak geçiyor.

Öne çıkan diğer oyunlar ise şu şekilde:

Wizard with a Gun

The Invincible

En Garde!

Station to Station

Shadow Gambit: The Cursed Crew

Laika: Aged Through Blood

Fortune's Run

NEXT FEST'TE YAPILABİLECEKLER NELER?

Demoları Oynayın: Herhangi bir oyunun üzerine geldiğiniz anda oynanabilir demoyu yüklemek için bir buton göreceksiniz. Hadi birini deneyin! Ya da onlarcasını.

Canlı Yayınları İzleyin: Festival sayfasının en üstünde, canlı yayın programını bulacaksınız. Çoğu durumda, oyunu oynayanlar ve sorularınızı cevaplayanlar geliştirici ekipleri olur. Sohbet penceresini açarak konuşmaya katılmak için canlı yayının hemen altındaki sohbet simgesine tıklayın.

Favorilerinizi İstek Listesine Ekleyin: Çıktığı zaman haberdar olmak istediğiniz bir oyun mu buldunuz? Herhangi bir oyunun üzerine gelin ve istek listenize eklemek için sağ üst köşedeki yıldız simgesine tıklayın. O oyun çıktığında, size şık bir e-posta bildirimi gönderilir.