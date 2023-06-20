Death Stranding yaratıcısı oyun için uzaya gitmek istiyor

Kojima Productions'ın başındaki isimlerden Hideo Kojima yaptığı bir röportajda uzay temalı oyun için uzaya gitmek istediğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.06.2023 - 10:40
Death Stranding yaratıcısı oyun için uzaya gitmek istiyor
Abone Ol google-news

Metal Gear serisi ve Death Stranding gibi popüler oyunlarda imzası bulunan Kojima Productions'ın başındaki isimlerden Hideo Kojima yeni bir açıklama yaptı. Uzayda oynayabileceğimiz bir proje geliştirmek istediğini ve uzaya giderek araştırmalar yapmak isteğini açıkladı.

UZAYA GİTMEK İSTİYOR

Geçtiğimiz yıllarda pek çok isimle anılan uzaya seyahatler konuya olan ilgiyi artırmıştı. Bu kapsamda Kojima da yeni bir belgeselin galasında verdiği röportajda gelecekte uzaya gitmek istediğini söyledi. Uzaya gitmek ve uzayda oynayabileceğimiz şeyler geliştirmek istiğini söyleyen Kojima, 'lütfen biri beni uzaya göndersin' diyor. 

Söz konusu röportajın ortaya çıkmasının ardından bu açıklamaların şaka yollu söylendiğini düşününler de oldu ancak yine de farklı oyunlar tasarlayan Kojima'nın uzaya gitme isteğinin olması şaşırtıcı olmasa gerek.


Hideo Kojima Hideo Kojima Death Stranding

İlgili Haberler

329 TL'lik Death Stranding ücretsiz oldu

329 TL'lik Death Stranding ücretsiz oldu
Epic Games'te bu hafta iki oyun ücretsiz hale geliyor

Epic Games'te bu hafta iki oyun ücretsiz hale geliyor
Elon Musk duyurdu: İnsan beynine ilk çip bu yıl takılacak!

Elon Musk duyurdu: İnsan beynine ilk çip bu yıl takılacak!

En Çok Okunan Haberler