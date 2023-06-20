Death Stranding yaratıcısı oyun için uzaya gitmek istiyor

Yayınlanma: 20.06.2023 - 10:40

Güncelleme: 20.06.2023 - 10:40

Metal Gear serisi ve Death Stranding gibi popüler oyunlarda imzası bulunan Kojima Productions'ın başındaki isimlerden Hideo Kojima yeni bir açıklama yaptı. Uzayda oynayabileceğimiz bir proje geliştirmek istediğini ve uzaya giderek araştırmalar yapmak isteğini açıkladı.

UZAYA GİTMEK İSTİYOR

Geçtiğimiz yıllarda pek çok isimle anılan uzaya seyahatler konuya olan ilgiyi artırmıştı. Bu kapsamda Kojima da yeni bir belgeselin galasında verdiği röportajda gelecekte uzaya gitmek istediğini söyledi. Uzaya gitmek ve uzayda oynayabileceğimiz şeyler geliştirmek istiğini söyleyen Kojima, 'lütfen biri beni uzaya göndersin' diyor.

Söz konusu röportajın ortaya çıkmasının ardından bu açıklamaların şaka yollu söylendiğini düşününler de oldu ancak yine de farklı oyunlar tasarlayan Kojima'nın uzaya gitme isteğinin olması şaşırtıcı olmasa gerek.