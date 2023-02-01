Avrupa Birliği'den 5G altyapısı için Netflix ve Google detayı

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 10:04

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 10:04

Avrupa Birliği'nin el attığı konulardan biri de olan 5G internet altyapısı sistemi hakkında Bloomberg tarafından bazı bilgilere ulaşıldığı daha doğrusu görüldüğü söylendi. Bu belgede, 5G altyapısı konusundaki çalışmalar için çıkacak masraflar teknoloji devlerinden alınacak desteklerle karşılanmasına yönelik planlar yer alıyor.

İDDİALAR HENÜZ KESİN DEĞİL

Görülen belgede dünyanın en popüler içerik izleme platformları arasında yer alan Netflix ve dünyanın en büyük arama motorlarına ve pek çok hizmete ev sahipliği yapan Google'ın çatı şirketi olan Alphabet gibi yüksek bant genişliğine sahip şirketlerin yeni nesil internet altyapısına finansal destek sunması için 'teklif' hazırlanıyor.

Bu belgeye göre teknoloji devleri, Avrupa'nın 5G altyapısı için ödeme yapmak durumunda kalabilir.

Geçen yıl zaten Fransa, İtalya ve İspanya; Avrupa Komisyonu aracılığıyla yeni bir mevzuatı devreye alacağı haberlerini okumuştuk. Google, Meta ve Netflix gibi şirketlerin internet altyapısına destek vermesi istediği aktarılan geçen yılki olayın ardından konu tekrar gündeme geldi.