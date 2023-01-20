Türkiye'de en hızlı interneti hangi şirketin sunduğu belli oldu

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 13:54

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 13:54

Türkiye'de internet hızının artmasına yönelik çalışmalar sürerken, maalesef pek çok yerde halen internet çekmiyor. Mobil ve ev interneti olarak ayırdığı istatistikleri farklı kalemlerde açıklayan Speedtest, en hızlı internet hizmeti veren şirketileri de duyurdu.

Bu kapsamda yapılan testlere göre 55,82 Mbps ile TurkNet, en hızlı download sunan şirket oldu. Sırası ile 37,27 Mbps ile Türksat Kablo, 37,16 Mbps ile Turkcell, 24,84 ile Vodafone ve 24,25 Mbps ile de Türk Telekom sıralamada daha aşağıda yer aldı.

TÜRKİYE'NİN İNTERNET HIZI SINIFTA KALDI

Farklı kategorilerde değerlendirme yapan Speedtest, gecikme süreleri olarak başlattığı incelemede 13 ms ile TurkNet listenin birinci sırasında yer aldığını aktardı. 20 ms gecikme süresi ile Türk Telekom ve Turksat Kablo ikinci ve üçüncü olurken, 21 ms ile Turkcell dördüncü 34 ms ile Vodafone ise beşinci oldu.

Türkiye’de kullanıcıların evde kullandığı internet tarafında minimum 25 Mbps download ve 3 Mbps upload sunabilen ve bu noktada tutarlı bir sonuç ile internet sunan şirket yüzde 78.5 ile TurkNet oldu. Sıralamada yüzde 61,5 ile Turkcell ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada yüzde 58,4 ile Turksat Kablo, dördüncü sırada yüzde 50,1 ile Vodafone ve son sırada yüzde 48,6 ile Türk Telekom yer alıyor.

Söz konusu sonuçlara göre Türkiye daha önceye göre 1 sıra düştü ve internet hızında 106. sırada yer aldı.

Şehirlere göre download ve upload hızı da açıklandı. Şaşırtmayacağı gibi İstanbul, Ankara ve İzmir ilk üç sırada yer alırken, bu şehirleri Adana ve Bursa takip etti.

Mobil internet hızında da bir liste yapıldı. Bu noktada 52,78 Mbps download ile Turkcell ilk sırada yer alıyor.

Akıllı telefonların da download ve upload hızı açıklandı. 42,28 Mbps download ve 14,57 Mbps upload ile Apple cihazları diğerlerine göre iyi pozisyonda konumlandı.