Avrupa Birliği'nden porno sitelerine sıkı kurallar yolda

Yayınlanma: 21.12.2023 - 08:20

Güncelleme: 21.12.2023 - 08:30

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Yusuf Özkan | Lahey

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında üç büyük porno sitesi Pornhub, Stripchat ve XVideos’a sıkı yükümlülükler getiriyor.

Porno siteleri 17 Şubat 2024’ten itibaren, çocuk cinsel istismarının önlenmesi ve küçüklerin korunması konusunda daha fazla sorumluluk alacak.

AB Komisyonu yeni yasa kapsamında daha önce Facebook, YouTube, Instagram ve TikTok gibi aylık 45 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip internet platformlarına yönelik kurallar getirmişti.

AB yönetimi, üç büyük porno sitesi Pornhub, Stripchat ve XVideos’u da büyük çevrim içi platform kapsamına aldı.

Bu internet platformu ve arama motorları, 17 Şubat 2024’ten itibaren DSA yükümlülüklerine uymak zorunda kalacak.

Böylece porno siteleri, özellikle çocuk istismarının önlenmesi ve küçüklerin korunması konusunda daha fazla çaba harcayacak.

Pornhub, XVideos ve Stripchat önümüzdeki 4 ay içinde, reşit olmayanlar da dahil olmak üzere çevrim içi kullanıcıları korumak ve sistemden kaynaklı riskleri azaltmak için özel önlemler almak zorunda olacak.

Porno sitelerinin, yaş doğrulama konusunda daha katı uygulamaları hayata geçirmesi gerekecek. Reşit olmayanların çevrim içi pornografik içeriğe erişmesinin engellenmesi sağlanacak.

Porno sitelerinin risk değerlendirme raporlarında özellikle küçüklerin zihinsel ve fiziksel sağlığının korunmasına yol açabilecek her türlü olumsuz etki ayrıntılı olarak belirtilecek.

Yeni düzenleme ile “intikam pornosu” sorunun önüne geçilecek. Yasa dışı görsellere karşı çok daha sıkı önlemlerin zorunlu hale geleceği düzenleme kapsamında, kişinin izni olmadan porno görüntülerinin yayınlanması önlenecek.

Porno siteleri, “deepfake pornografi” olarak bilinen, yapay zeka aracılığıyla üretilmiş yasa dışı mahrem görüntülerin yayılmasının engellenmesi konusunda da çaba harcayacak.

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AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 3 büyük porno sitesinin de aralarında olduğu, aylık 45 milyondan fazla kullanıcıya sahip internet platformları için getirilen yükümlülükler şunlar:

Kullanıcıların veya kuruluşların yasa dışı içeriği bildirmelerine olanak tanıyan kullanıcı dostu mekanizmalar sağlamak

"Güvenilir işaretleyiciler" olarak adlandırılan kişiler tarafından gönderilen bildirimlerin değerlendirilmesine öncelik vermek

İçerikleri kısıtlandığında veya kaldırıldığında kullanıcılara gerekçelerini beyan etmek

Kullanıcıların içerik denetleme kararlarına itiraz edebilmeleri için dahili bir şikayet ele alma sistemi sağlamak

Bir kişinin hayatını veya güvenliğini tehdit eden bir suçun işlendiği, işlenmekte olduğu veya işlenme ihtimalinin bulunduğuna dair şüphe uyandıran herhangi bir bilginin farkına varmaları durumunda kolluk kuvvetlerine derhal bilgi vermek

Çocukların cinsel istismarını önlemek ve küçüklerin yüksek düzeyde mahremiyetini ve güvenliğini sağlamak için sistemlerini yeniden tasarlamak

Arayüzlerinin kullanıcıları aldatacak veya manipüle edecek şekilde tasarlanmadığından emin olmak

Etnik köken, siyasi görüşler veya cinsel yönelim gibi hassas verilerin profilinin çıkarılmasına dayanan veya reşit olmayanları hedef alan reklamların sunulması durdurulacak

İçerik denetleme süreçlerine ilişkin yılda bir kez şeffaflık raporları yayınlamak.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, “Pornhub, XVideos ve Stripchat'in 'çok büyük çevrim içi platformlar' olarak tanımlanmasını memnuniyetle karşılıyorum. Algoritmalarının ve süreçlerinin daha fazla incelenmesine ve hesap verebilirliğine olanak tanıyacak” dedi.

İç Pazardan Sorumlu AB Komisyonu Üyesi Thierry Breton da, AB'de 45 milyondan fazla kullanıcısı olan herhangi bir çevrim içi platformun özel yükümlülükleri bulunduğunu belirterek, çocuklar için daha güvenli bir çevrim içi ortam yaratmanın öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı.

AB Komisyonu, yeni yasa kapsamında bu hafta başında eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X hakkında resmi bir soruşturma başlatmıştı. AB Komisyonu, Elon Musk'un sahibi olduğu platformun, İsrail - Filistin savaşı konusunda bilgi kirliliği yarattığından şüphe ediyor.