Avrupa, teknolojideki Amerikan bağımlılığının önüne geçmek istiyor

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği kurumları, ABD merkezli büyük teknoloji şirketlerine olan bağımlılığı azaltmak için yeni stratejiler geliştirme arayışında. Dijital teknoloji ve altyapı alanında giderek yoğunlaşan dışa bağımlılığın Avrupa’nın stratejik özerkliğini zayıflattığı gerekçesiyle, yerli ve bölgesel alternatiflerin güçlendirilmesi gündeme geldi.

AVRUPA ÜLKELERİ KENDİ TEKNOLOJİLERİNİ ÜRETMEK VE KULLANMAK İSTİYOR

Avrupa Birliği politikacıları, ABD’li büyük teknoloji firmalarının hem ekonomik hem de stratejik alanlarda Avrupa’nın dijital geleceğini şekillendirme gücünü elinde tuttuğu endişesini dile getirmeye başladı. Bu kaygı, yalnızca ticari değil aynı zamanda güvenlik, veri egemenliği ve uzun vadeli inovasyon yeteneği açısından da önemli görülüyor.

Brüksel merkezli düşünce kuruluşlarından gelen çağrılarda, yabancı teknoloji sağlayıcılarına güvenin sürdürülebilir olmadığı, bunun yerine Avrupa’nın kendi dijital altyapısını, bulut hizmetlerini, yazılım ekosistemini ve veritabanı çözümlerini geliştirmesi gerektiği vurgulanıyor. Bu stratejik yönelim, “teknolojik bağımsızlık” veya “dijital özerklik” kavramlarıyla tanımlanıyor.

Buna karşılık ABD çıkarlarına bağlı büyük teknoloji platformlarına alternatif olarak Avrupa merkezli seçeneklerin stratejik yatırımlar ve mevzuat reformları yoluyla desteklenmesini öneriyorlar. Bu öneriler arasında kamu fonlarıyla yerli teknoloji geliştirme, regülasyonlarla dışa bağımlılığın azaltılması ve özel sektörle iş birliklerinin önünün açılması yer alıyor.

Bu tartışmalar, aynı zamanda transatlantik ilişkilerdeki mevcut gerilimlerin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Avrupa Parlamentosu, yakın dönemde ABD ile ticaret anlaşmalarını Trump yönetiminin tehdidi sonrası askıya alma kararı almıştı; bu kararın arka planında veri egemenliği ve teknoloji alanında dışa bağımlılık konuları da bulunuyor.

ALTERNATİFLER NELER?

Avrupa’da yalnızca siyasi tartışmalar değil, aynı zamanda yerel teknoloji çözümlerinin teşvik edilmesi hareketliliği de dikkat çekiyor. Kullanıcılar ve sivil teknoloji hareketleri, e-posta, bulut depolama, arama motoru ve mesajlaşma gibi günlük dijital hizmetler için ABD merkezli platformlara alternatif olarak Avrupa merkezli uygulamaların listesini yayınlıyor ve bu tür yerli çözümlerin kullanımını teşvik ediyorlar.

Benzer şekilde, Amsterdam’daki parlamentonun aldığı bir karar, hükümetin ABD menşeli yazılım firmalarına olan bağımlılığı azaltmak için yerel bulut ve dijital hizmet altyapısı geliştirmesi çağrısında bulunmuştu.