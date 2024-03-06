1000 yıllık 'akıllı telefon' keşfedildi: Müslümanlar bulmuş olabilir

Yayınlanma: 06.03.2024 - 21:22

Güncelleme: 06.03.2024 - 21:22

indy100 kaynaklı haberden alınan bilgilere göre, dünyanın ilk akıllı telefonu olarak tanımlanan 'astrolabe', Cambridge Üniversitesi araştırma görevlisi Dr. Federica Gigante tarafından tesadüfen bulundu.

VERONA'DA BİR MÜZEDE TESADÜFEN KEŞFEDİLDİ

İtalya'nın Verona kentindeki bir müze web sitesinde Dr. Gigante tarafından tesadüfen bulundu. Dr Gigante yaptığı açıklamada "Müze bunun ne olduğunu bilmiyordu" dedi. Gigante "Müzeyi ziyaret edip 'astrolabe'i yakından incelediğimde, sadece güzelce oyulmuş Arapça yazıtlarla kaplı olduğunu değil, aynı zamanda silik İbranice yazıtları da görebildiğimi fark ettim. Onları ancak pencereden giren keskin ışıkta seçebildim. Rüya görüyor olabileceğimi düşündüm ama giderek daha fazlasını görmeye devam ettim. Çok heyecan vericiydi. Bu sadece inanılmaz derecede nadir bir nesne değil. Bu, Araplar, Yahudiler ve Hıristiyanlar arasında yüzlerce yıldır süren bilimsel alışverişin güçlü bir kaydıdır.” şeklinde konuştu.

İLK AKILLI TELEFON OLARAK KABUL EDİLDİ

Tarihçi Tom Almeroth-Williams'a göre astrolabeler dünyanın ilk akıllı telefonlarıydı. Cambridge Üniversitesi'nin web sitesinde yayınlanan bir yazıda, bu karmaşık yıldız haritalarının "yüzlerce kullanıma uygun taşınabilir bir bilgisayar görevi gördüğünü açıkladı.

Dr. Gigante'nin tespit ettiği astrolabe, dünyada bilinen bu tür aletlerden sadece bir tanesi ve şimdiye kadar keşfedilen en eski örneklerden biri. Yüzyıllar boyunca İspanya, Kuzey Afrika ve İtalya'daki Müslüman, Yahudi ve Hıristiyan kullanıcılar tarafından uyarlandı, tercüme edildi ve düzeltildi. Dr Gigante, "Verona astrolabesi el değiştirdikçe birçok değişiklik, ekleme ve uyarlamaya uğradı" dedi.

MÜSLÜMANLARA DAYANIYOR

Temel bilimsel, tasarım, yapım ve kaligrafik özellikler sayesinde, Cambridge araştırma görevlisi bu ilk 'akıllı telefonun' nereden geldiğini de buldu. Nesnenin aslen Endülüs'ten geldiğini anladı ve arka taraftaki gravür ve pulların düzenine dayanarak onu İspanya'nın Müslüman yönetimindeki bölgesi Endülüs'te yapılan enstrümanlarla eşleştirdi.