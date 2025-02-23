Avrupa'da en çok hangi telefon markaları satılıyor?

Yayınlanma: 23.02.2025 - 20:59

Güncelleme: 23.02.2025 - 20:59

Konu hakkında araştırmalarıyla tanınan ve bilinen Canalys'in yeni akıllı telefon araştırmasının sonuçları açıklandı. 2024 yılında önceki yıllarda izlenen düşüş grafi yükseldi ve akıllı telefon pazarı yüzde 5 oranında büyüme gördü.

EN ÇOK SATAN TELEFON MARKALARI

Avrupa'da toplamda 136 milyondan fazla telefon satıldı. Bunların ise yüzde 30'u 800 dolar ve daha üzerinde fiyatlara sahip premium segment telefon modelleriydi.

Samsung 2024 yılında Avrupa pazarında liderdi. Apple ise son birkaç yıldaki düşüşün ardından satışlarını artırdı. Samsung satışlarını yıllık olarak yüzde 6 artırdı, Apple ise yaklaşık yüzde 1 artırmayı başardı.

Avrupa'da en çok satan akıllı telefon markaları sırasıyla şöyle oldu:

Samsung - 46,4 milyon Apple - 34,9 milyon Xiaomi - 22,2 milyon Motorola - 8 milyon OPPO - 4,1 milyon Diğer markaların toplamı: 20,5 milyon

Bir diğer yandan ülkelere göre de bu markaların dağılımı değişiyor. Paylaşılana göre Fransa'da Samsung lider Apple, ikinci sıradayken, Avrupa'nın geneline göre bakıldığında HONOR da listeye giriyor.

Almanya'da ise ilk sırada Apple yer alıyorken, onu Samsung, Xiaomi, Google ve Motorola gibi markalar takip ediyor.

İtalya'da ise Samsung ilk sırada, ikinci sırada Apple, sonrasında Motorala, Xiaomi ve realme markaları en çok satılan telefon markaları oluyor.

İspanya'ya baktığımızda ilk sırada farklı olarak Xiaomi karşılıyor ve onu Samsung takip ediyor. İspanya'da Apple üçüncü sırada, OPPO dördüncü sırada ve Motorola ise beşinci sırada yer alıyor.

İngiltere'deyse sırasıyla Apple, Samsung, Google, Motorola ve HMD Global markalarının telefonları tercih ediliyor.