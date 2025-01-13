Oppo en ince katlanabilir ekranlı telefonu geliştiriyor

Yapılan resmi paylaşımla Oppo Find N5 en ince katlanabilir ekranlı telefon modeli olacağı aktarıldı.

Oppo en ince katlanabilir ekranlı telefonu geliştiriyor
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2025 - 18:59

Oppo yeni nesil katlanabilir akıllı telefonu Find N5 modelini şubat ayında tanıtmayı planlıyor. Bu telefon hakkında yapılan son paylaşımda ise en ince katlanabilir ekranlı telefon olacağı söyleniyor. En ince amiral gemisi telefonlardan olacağı söylenen telefonun 80W ya da 100W hızlı şarj desteğine ve aynı zamanda 6.000 mAh bataryaya sahip olacağı belirtiliyor.

OPPO FIND N5 HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAK?

İnce yapısına ek olarak telefonda Snapdragon 8 Elite işlemci yer alacak. IOS özellikli 50 MP geniş açılı kamera, 50 MP ultra geniş açılı ve 3x optik yakınlaştırma özelliğine sahip bir 50 MP periskop kamera cihazda yer alacak.

Telefonun iç ekranının 2K çözünürlüğü destekleyeceğine dair tahminler de var.

Telefonun inceliğine yönelik yapılan paylaşımda Oppo Find N5'in yanına kurşun kalem koyuldu ve karşılaştırma yapıldı.


Etiketler: #Oppo Find N5 #en ince katlanabilir ekranlı telefon modeli

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