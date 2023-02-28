Avrupa'nın ardından bir ülke daha TikTok'u yasakladı

TikTok'un devlet çalışanlarının cihazlarında kullanımını kısıtlayan karar Kanada'dan geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Şubat 2023 - 08:15
Avrupa'nın ardından bir ülke daha TikTok'u yasakladı
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Kısa bir süre önce Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, çalışanlarına özel ve kurumsal telefonlarından TikTok uygulamasını kaldırmaları talimatı vermişti. Şimdi ise benzer bir karar Kanada hükümetinden geldi.

KANADA'NIN ALDIĞI KARAR MOBİL CİHAZLARDA KULLANIMI YASAKLIYOR

Çin merkezli TikTok, pek çok ülkede tartışma yaratan bir uygulama. Türkiye'de de zaman zaman yasaklanması istenen TikTok için Avrupa Komisyonu ve ABD tarafından adımlar halihazırda atılmaya başlandı.

Kanada tarafından alınan karar. ile devlet kurumlarında çalışan kişilerin cihazlarında TikTok yer almayacak. Kullanılması da yasak olacak.

Devlet kurumlarında çalışan kişilere verilen mobil cihazlarda uygulamanın yüklü olmasının önüne geçen kararda, TikTok'un veri toplama yöntemlerinin endişe yaratıcı olduğu aktarılıyor. 


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