TikTok'a yeni para kazanma yöntemi: 10 dakikaya çıkan videolar!
TikTok kısa videolar ile paylaşımların yapıldığı ve canlı yayınlar üzerinden para kazanılan bir uygulama olarak biliniyor. Yeni tanıtılan program bunu kırıyor.
TikTok içerik üreticilerine özel yeni bir program duyurdu. Daha önce konuşulan ve ortaya çıkan program hakkında detaylı bilgi yoktu ancak Creativity Program yani Yaratıcılık Programı adıyla resmen duyuruldu. Bu yeni sistemde dikkat çeken ve içerik üreticilere sunduğu şeyse TikTok'un alışık olduğumuz kısa video formatı dışında daha uzun videolar da yükleyebilmeleri.
Bu sayede içerik üreticileri bir dakikadan daha uzun videolar yükleyebilecek ve üstünden para kazanabilecekler.
YAŞ SINIRI VE MİNİMUM TAKİPÇİ KOTASI VAR
Yeni gelir programı ABD, Fransa ve Brezilya gibi az sayıda ülkede sadece davetlilerin katılabildiği bir test aşamasında olsa da ilerleyen günlerde tüm kullanıcılara açılacak.
Şirketten gelen açıklamaya göre video yükleme sınırının artırılması kalitenin de artmasını gerektiyor. Yani "bir dakikadan uzun, yüksek kaliteli ve orijinal videolar'' olmalılar.
Öte yandan 18 yaşından büyük olmak, para kazanmak için minimum 10 bin takipçi ve son 30 günde 100 bin izlenme gibi gereksinimleri de karşılamak gerekiyor.
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