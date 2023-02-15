TikTok, yeni bir para kazanma yöntemi üzerinde çalışıyor

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 11:57

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 11:57

TikTok'un yeni bir para kazanma yöntemi üzerinde çalıştığı aktarılıyor. Özellikle farklı abonelik sistemleri bulunan ve uygulama üzerinden para kazanmayı sağlayan pek çok platform var. Bunlara ek olarak TikTok'un halihazırda para kazanma yöntemlerine ek olarak, bazı videoların ancak ücreti ödendikten sonra izlenmesi mümkün olabilir.

TIKTOK'UN BU YENİ ÖZELLİĞİ NASIL OLACAK HENÜZ TAM OLARAK BİLİNMİYOR

Techcrunch'ta yer alan haberdeki detaylarda TikTok'un özellikle popüler içerik üreticilerin video erişimleri için 1 dolar ve üstünde fiyatlar belirleyeceği sistemin üzerinde çalıştığı aktarıldı.

Bu noktada hayranları tarafından ödeme yapılan içerik üreticileri hem para kazanacak hem de popülerliklerini artırabilecek.

TikTok'un bu yeni sistemi OnyFans'in ödeme sistemi ve YouTube'un Katıl gibi özelliklerine benzetildi. Popüler platformun bu yeni sistemi ne zaman getireceği ya da duyuracağı henüz bilinmiyor.