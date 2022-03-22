Avustralya'nın beyazlama gösteren Büyük Bariyer Resifi için acil uyarı

22 Mart 2022 Salı, 00:00

Avustralya İklim Konseyi'nin hazırladığı yeni bir raporda, 2050 yılına kadar net sıfırın hedeflenmesinin, Büyük Bariyer Resifi'nin korunması için yükselen okyanus sıcaklıklarını yavaşlatmaya yetmeyeceği belirtildi.

Bugün iklim değişikliği iletişim dairesi tarafından yayımlanan raporda emisyonların mevcut hızda devam etmesi halinde 2034 yılına kadar her iki yılda bir ve 2044 yılına kadarsa her yıl mercan beyazlaması görülebileceği dile getirildi.

Raporun yazarlarından biri olan İklim Konseyi Araştırma Direktörü Simon Bradshaw, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Küresel ısınmanın halihazırda yaklaşık 1,1 derecesinde tropik mercan resiflerinin büyük hasara uğradığını görüyoruz" diye konuştu.

Bradshaw, "Büyük Bariyer Resifi artık birbirini yakın aralıklarla takip eden bir dizi kitlesel beyazlaşma olayı yaşadı ve kendini toparlaması için pek vakit bulamadı. Eğer ısınma 1,5 derecenin üzerine çıkarsa o zaman tropik mercan resiflerinin hayatta kalması mümkün olmayabilir" ifadelerini kullandı.

Bradshaw, "2020'lerden bu yana bu yıl yaptığımız çalışmalara gelmemiz kesinlikle çok geç oldu" dedi.

2021 yılının dünya okyanusları için kayda geçen en sıcak yıl olduğunu belirten rapora göre, Dünya Mirası Listesi'ne giren 2 bin 300 kilometre uzunluğundaki bölgenin bu şartlar altında hayatta kalması imkansız.

Bradshaw, "Eğer Büyük Bariyer Resifi'nin başı bu kadar dertteyse o zaman tüm dünyadaki mercan resifleri çok daha büyük bir sorunla karşı karşıya demektir" dedi.

İklim Konseyi, bir iklim felaketini önlemek ve Büyük Bariyer Resifi'ni en iyi şekilde korumak için Avustralya'nın çabalarını üç katına çıkarıp cesur önlemler alarak ulusal emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 75 azaltması ve 2035 yılına kadar net sıfıra ulaşması tavsiyesinde bulunuyor.

Raporda ilk adım olarak Avustralya hükümetinin, kilit önemdeki müttefikleriyle uyum içinde hareket ederek bu on yıllık dönemde emisyonları yarı yarıya azaltma sözü vermesi gerektiği dile getirildi.

Bradshaw, "Bu on yıllık dönemde tüm dünyanın emisyonlarını yarı yarıya azaltması gerektiği son derece açıktır. Avustralya gibi zengin, gelişmiş bir ülke için bunun daha ötesine geçmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Rapor, bir Birleşmiş Milletler resif izleme heyetinin Büyük Bariyer Resifi'nin durumu değerlendirmek için ülkeye ulaştığı bir dönemde çıktı. İzleme ziyareti, resifin "tehlike altında" olarak listelenmesi konusunun ele alınacağı Dünya Miras Komitesi'nin Haziran ayındaki toplantısından önce gerçekleşiyor.

Avustralya'nın güneydoğusu açıklarında yüzey suları şu anda küresel ortalamanın yaklaşık dört katı hızla ısınıyor ve türlerin dağılımlarında değişikliklere, türlerin çökmesine ve biyoçeşitlilikte gerilemeye yol açıyor.

Bradshaw, "Büyük Bariyer Resifi'ne bir savaşma şansı vereceksek" yeni tavsiye edilen eylem ölçeğinin gerçekleştirilebilir olduğunu söyledi.