Ay, Dünya'dan uzaklaşıyor: Günler 25 saat sürecek!

Yayınlanma: 04.09.2023 - 17:30

Güncelleme: 04.09.2023 - 17:30

Gökyüzünün en parlak nesnelerinden biri olan Ay, yüzyıllar boyunca insanların merakını cezbetmiş, mitolojilerin ve bilimsel çalışmaların konusu olmuştur. Ancak Ay, gökyüzünde sabit bir konumda gibi görünse de, aslında her şey göründüğü gibi değildir. Bilim insanları, Ay'ın Dünya'ya olan uzaklığının zamanla değiştiğini ve bu durumun gezegenimizle olan ilişkisini etkilediğini keşfettiler. Bu ilginç keşif, Dünya'nın tek doğal uydusu olan Ay ile ilgili bildiklerimizi yeniden gözden geçirmemizi gerektiriyor.

GÜNLER 25 SAAT OLACAK

Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden bir bilim ekibi, Ay'ın Dünya ile olan etkileşimlerini incelemek için 90 milyon yıl öncesine ait bir kaya örneğine odaklandı. Bu inceleme sonucunda, Ay'ın yılda ortalama 3,82 santimetre uzaklaştığı keşfedildi. Bu gözleme dayanarak hesaplandığında, Ay'ın Dünya'dan uzaklaşması sonucu 200 milyon yıl sonra Dünya günlerinin 25 saat süreceği tahmin edilmektedir. Bu, gezegenimizin zaman algısının nasıl değişebileceğini gösteren önemli bir bulgudur.

Wisconsin-Madison Üniversitesi'nde yerbilimleri profesörü olan Stephen Meyers, bu durumu şu şekilde açıklıyor: "Ay uzaklaştıkça Dünya, kollarını uzattıkça yavaşlayan bir artistik patinajcı gibi dönüyor" Bu nedenle, Ay'ın Dünya'ya olan uzaklaşması, zamanın akışını etkileyen büyük bir doğa olayıdır.

GEÇMİŞE YOLCULUK: ASTROKRONOLOJİ VE JEOLOJİK SÜREÇLER

Bu çalışma, astrokronoloji adı verilen bir yöntemi kullanarak çok eski dönemlere ait zamanı anlamak ve jeolojik süreçleri incelemek amacıyla gerçekleştirildi. Milyarlarca yıl öncesine ait kayaları modern jeolojik süreçlerle karşılaştırılabilir bir şekilde incelemek, bilim insanlarının geçmişin sırlarını çözmelerine yardımcı olabilir. Ay'ın Dünya ile olan etkileşimlerinin bu denli derin bir şekilde incelenmesi, astrokronoloji alanında büyük bir ilerlemeyi temsil ediyor.

AY'IN SIRLARI VE ÇİN'İN UZAY PROGRAMI

Son yıllarda, Ay'ın yüzeyinin altında milyarlarca yıl öncesine ait sırların bulunduğu keşfedildi. Bu sırlar, Ay'ın geçmişini anlamamıza yardımcı olabilir ve Dünya'nın tarihini daha iyi anlamamıza katkı sağlayabilir. Çin'in uzay programı, Ay'ın gizli yapılarını keşfetmeye yönelik çalışmalarıyla bu konuda önemli bir rol oynadı. Bu keşifler, Ay ile ilgili anlayışımızı kökten değiştiren önemli gelişmeler arasında yer alıyor.