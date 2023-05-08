Çin'in yeniden kullanılabilir test uzay aracı başarılı iniş yaptı
Çin'de yeniden kullanılabilir deneysel uzay aracı, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde bulunan iniş alanına başarılı şekilde dönüş yaptı.
Uzay aracı, yörüngede 276 gün kaldıktan sonra dünyaya döndü. Deneyin başarılı sonuçlanması, Çin'in yeniden kullanılabilir uzay aracı teknolojilerinde önemli bir atılım yaptığını gösteriyor.
DÜŞÜK MALİYETLİ BİR YÖNTEM
Yeniden kullanılabilir uzay araçları gelecekte uzayın barışçıl amaçlarla kullanımına yönelik daha kolay ve düşük maliyetli gidiş dönüş yöntemleri sunacak.
Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden CERES-1 Y5 yeniden kullanılabilir uzay aracı
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