Ay'ın karanlık yüzünde dev bir yapı keşfedildi

Bilim insanları, Ay'ın karanlık yüzünde bulunan Aitken Havzası'nda dev bir yapı keşfetti.

AA
Yayınlanma: 06.05.2023 - 08:15
Ay'ın karanlık yüzünde dev bir yapı keşfedildi
Abone Ol google-news

Indy100 sitesinin haberine göre, Hawaii Adası'nın 5 katı büyüklüğündeki dev yapı, Ay'ın Güney Kutbu-Aitken Havzası'nda gömülü bulundu.

Araştırmacılardan ABD'nin Baylor Üniversitesinde çalışmalarını sürdüren Peter James, söz konusu devasa yapının asteroit ya da magma okyanusunun kristalleşmesinden kaynaklanan oksitler sonucu oluşmuş metallerden meydana gelmiş olabileceğini belirtti.

HAWAII ADASI'NIN 5 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR YAPI

James, dev yapıyı tarif ederken "Hawaii Adası'nın 5 katı büyüklüğünde bir demir yığınını alıp gömdüğünüzü düşünün. Tespit ettiğimiz yapı, aşağı yukarı böyle." değerlendirmesini yaptı.

Söz konusu keşif, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), Ay'ın yer çekimi haritasını çıkaran Grail uzay aracından alınan verilerin incelenmesi sonucunda ortaya çıktı.


bilim insanları Aitken Havzası Ay'ın karanlık yüzü

İlgili Haberler

Hubble Uzay Teleskobu olağanüstü parlak galaksileri fotoğrafladı

Hubble Uzay Teleskobu olağanüstü parlak galaksileri fotoğrafladı
Uzaylılar Dünya haritasını 'akıllı telefonla' çıkartabilir

Uzaylılar Dünya haritasını 'akıllı telefonla' çıkartabilir
Bilim insanlarından uyarı: Uzayda cinsel ilişkiye girmeyin!

Bilim insanlarından uyarı: Uzayda cinsel ilişkiye girmeyin!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler