Bağımsız geliştiricilerin oyunlarını Web3’e taşıyacak

Yayınlanma: 12.09.2023 - 12:05

Güncelleme: 12.09.2023 - 13:12

Blokzinciri oyunların dağıtılmış defter teknolojisiyle çalıştığını, bu sayede hem stüdyolar ve geliştiriciler hem yayın şirketleri hem de oyuncular için güvenli bir finansal ekosistem de oluşturduğunu söyleyen Unipoly Games CEO’su Emir Amad konuya ilişkin açıklamasında, “Pek çok sektörde konuşulduğu gibi, oyun sektöründe de Web 3.0’ın şekil vereceği bir gelecekten söz etmek mümkün. Casual ve masaüstü oyun geliştirme ve yayımlama deneyimini, 1 yıldır Web 3.0 tabanlı oyunlara taşıyoruz. Türkiye’de de bir ilki gerçekleştirerek, yerli geliştiricilerin, oyun stüdyolarının oyunlarını, Unipoly Coin adını verdiğimiz token’ın kullanıldığı kendi blokzinciri altyapımızla Web 3.0’a taşımalarına destek olacağız” dedi.

2 MİLYONDAN FAZLA İNDİRİLDİ

Web 2.0 ve masaüstü odaklı oyun geliştirirken son bir yıldır Web 3.0 teknolojilerine yoğunlaştıklarını kaydeden Emir Amad, “Geliştirdiğimiz Raidfield 2 oyunumuz, organik bir biçimde 2 milyonu aşkın indirmeye ulaştı. Raidfield 2’nin başarısını Raidfield 3, 6 Cube Mystery gibi, benzersiz senaryoları ve etkileyici deneyimleriyle dikkat çeken casual ve masaüstü oyunlarımızın başarıları izledi. Geliştirdiğimiz blokzinciri ve bu blokzincirinin ekosistem token’ı Unipoly Coin’i kullanarak uzmanlığımızı Web 3.0 odağında uygulamayı sürdürüyoruz. NFT mimarisini de destekleyen Unipoly Coin, oyunculara kendi karakterlerini NFT’ye çevirme ve pazaryerlerinde satma olanağı sunuyor. Bu sayede hem oyunlara olan bağlılıkları artıyor hem de geliştiricilerin başarısı destekleniyor. Öte yandan Unity 3D oyun motoruyla geliştirdiğimiz oyunlara çok yakında Unreal Engine ile üreteceklerimizi eklemek için çalışmayı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir yayıncı ve geliştirici olarak Türkiye'deki oyun ekosistemini de desteklediklerini dile getiren Amad, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Bir kuluçka merkezi rolü üstleniyoruz. Bize başvuran tüm oyun stüdyolarının oyun üretme kapasitelerini, ürettikleri oyunların kalitesini hem tasarım ve yazılım, hem de iş modeli ve finans bağlamında güçlendirmek için destek oluyoruz. Türkiye’deki oyun ekosisteminin uluslararası standartlarda işler üretebileceğine ve Web 3.0 çağında da yeni başarı hikayeleri yazabileceğine inanıyoruz.”