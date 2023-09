Lenova el konsolunu tanıttı: SteamDeck'e rakip geliyor

Yayınlanma: 03.09.2023 - 11:14

Güncelleme: 03.09.2023 - 11:14

Berlin'de gerçekleşen IFA teknoloji fuarı'nda yeni ürünler tanıtılmaya devam ediyor. Etkinlikte yer alan Lenova'da yeni ürünlerini tanıttı. Özellikle oyuncular için tanıttığı Legion gözlükler ve SteamDeck rakibi el konsolu Lenova Legion Go dikkat çekti.

Lenovo, artırılmış gerçeklik alanında ciddi yatırımlar yapıyor. Legion gözlükler ile firma gelişmiş bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor. Legion gözlükler, her bir göz için 1.920 x 1.080 çözünürlüğe ve 60Hz yenileme hızına sahip Micro-OLED panellerle donatılmış. Ekim ayında satışa sunulacak olan gözlüklerin fiyatı ise 329 dolar (mevcut kur ile 8 bin 784 TL) olarak açıklandı.

LENOVA LEGION GO'NUN ÖZELLİKLERİ NELER?

İkinci büyük duyuru ise Steam Deck'e rakip bir el cihazı olan Lenovo Legion Go oldu. Bu taşınabilir oyun cihazı, 8,8 inç QHD Plus ekran ve 49,2Wh batarya gibi özelliklere sahip. PC oyunlarına odaklanan bu cihaz, AMD Ryzen Z1 Extreme işlemcisi sayesinde Nintendo Switch'e ciddi bir alternatif olmayı hedefliyor. Ayrıca 16GB RAM ve 1TB'a kadar depolama alanı sunuyor. Lenovo Legion Go, 699 dolardan (mevcut kur ile 18 bin 663 TL) satışa çıkacak.