Teknolojiyi kullanarak inanılmaz karakterler oluşturmak mümkün

Yayınlanma: 11.09.2023 - 14:06

Güncelleme: 11.09.2023 - 14:16

Sosyal medyada ya da oyunlarda, videolarda her yerde karşımıza çıkan gerçekçi karakterler, uzun bir üretim sürecinden geçiyor. Bir 3D karakter tasarımcısı ve Epic Games için de çalışmalar üreten Şefki Ibrahim, oluşturduğu karakterlerle dikkat çekiyor.

Maya ve Arnold kullanarak oluşturduğu Jim Carrey projesi dikkat çekerken, Linkedln üzerinden yaptığı diğer işleri de karşımıza çıkıyor. Örneğin Enjoyment adını verdiği ikinci animasyonuyla binlerce kişiye ulaşmayı başardı.

OYUN TASARIMINDA VE KARAKTERLERDE KULLANILAN TEKNOLOJİLER

CG kullanarak, karakterin gülümsediği doğal bir yapı inşa etmek isteyen tasarımcı, 2 ay boyunca çalıştığı karakteri yayımladı. ZBrush ile şekillendirdiği ifadeleri Maya’da canlandırmış ve Arnold kullanarak işlemiş olduğunu aktardı.

Unreal Engine 5 kullanarak hazırldığı Pedro Pascal Joel karakteri ise oldukça iyi görünüyor. Burada da XGen, Arnold ve Maya kullananan karakter sanatçısı, teknolojinin nimetlerinden yararlanıyor.

Adını artık sıklıkla duyduğumuz ve pek çok alanda karşımıza çıkan Unreal Engine 5 geçen yılki etkinlikte duyuruldu. Bu sayede video oyunları, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve simülasyon gibi alanlarda daha fazla kullanılır hale geldi. Unreal Engine, hem amatör hem de profesyonel geliştirilciler için çok sayıda aracı bünyesinde topluyor.

En popüler oyunlar arasında yer alan Fortnite, Unreal Engine 5’e geçtiğini duyurmuştu. Oyunun ekibi çok daha gelişmiş karakterler ve dünyalar sunmak adına oyun motorunu değiştirdiğini aktarmıştı.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, The Witcher 4, ARK 2 de Unreal Engine 5 ile geliştirilen oyunlar arasında sayılabilir.

Oyun dışında film/dizi sektörü, mimari, otomotiv, canlı yayın etkinlikleri, simülasyon ve pek çok alanda Unreal Engine kullanılıyor. Hatta Unreal Engine kullanılarak, Ay’a iniş simülasyonları hazırlamak, finansal verileri modellemek ve hayat kurtaran ilaçları tasarlamak mümkün.

UNITY İLE YAPILAN OYUNLAR

Bir diğer tarafta ise Unity var. Burada direkt Unity tarafından sunulan verilere göre Unity yapımı uygulamalar ayda 4 milyar indiriliyor. En iyi 1000 mobil oyunun ise yüzde 70’inden fazlası Unity ile yapılmış. Bugün ise Unity oyunlarını 18’den fazla platform çalıştırıyor.

Oyun tasarımında yapay zekanın kullanımı gün geçtiktçe artıyor. Bilgisayar tabanlı yazılımlar, oluşturulan ya da tasarlanan oyun ya da animasyon karakterlerini çok daha gerçekçi hale getirebiliyor.

Apex Legends'tan Among Us'a pek çok oyunda Unity kullanılıyor.

Karakter tasarımında bunların yanında pek ala Adobe uygulamaları Photoshop ve Illustrator kullanılabiliyor. Bu ikisi kullanılarak oluşturulan karakter tasarımı şu şekilde görünebilir:

Cartoon Style Personal Creations-Uran Duo

CG ile oluşturulan karakterler, modern karakterler oluşturmayı sağlıyor. Bilgisayar kullanılarak oluşturulan ve dijital grafikle ilgili olan şeyler anlamına gelen CG’nin yanında bir de CGI var. CG’nin ünlü kardeşi olarak da görülen CGI, teknik olarak daha fazla işlem yapmaya olanak sağlıyor. Bu kadar fazla çalışma alanı sağladığı için dizi ve filmlerin görsel tarafında daha çok tercih ediliyor.

Bu teknolojiler aynı zamanda oyun tasarımında da kullanılıyor.

Göz hareketleri ve sesli komutlar, oyunlarda kullanılan bir diğer teknoloji. Oyunlarla etkileşime geçmenin farklı bir yolunu sunan şirketlerden biri olun Intel, 22 ayrı noktayı takip edebilen kameraların kullanıldığı RealSense 3D ile dikkat çekmişti. Hareket kontrol teknolojisi temel olarak kullanıcıların doğal hareketlerini kullanarak bağlantı kurmasına olanak sağlıyor.

Mario Kart, Ring Fit Adventure, Need of Speed: Shift, Wii Sports ve Breath of the Wild gibi oyunlar burada karşımıza çıkan en popüler örnekleri olarak sayılabilir.

Yüz tanıma ise oyun endüstrisinde daha yeni kullanılmaya başlanan bir teknoloji.

Çin geçtiğimiz yıl küçük yaştaki çocukların oyun bağımlığını bitirmek ve oyun süresini azaltmak için yüz tanıma teknolojisini kullanmaya başladı. Ancak yüz tanıma teknolojisinin oyun tarafında kullanılması esasen, kullanıcıların avatarlarını oluşturmak, yüz ifadelerini aktarmak ve duygularını oyun için uyarlamak için kullanılıyor.

Rainbrow

Yüz tanıma teknolojisini kullanan ve iOS tarafında yer alan Rainbrow ve Nose Zone iyi örnekler arasında yer alıyor.

Yüz tanıma yanında bir de ses tanıma var. Apple’ın Siri’si, Google Asistan ve Amazon’un Alexa’sı bu noktada en bilinenler. Ancak bu araçların günlük kullanımı dışında bir de oyun teknolojisindeki kullanımları var. Ses tanıma, komut desteği ile sunularak kullanıcıların oyun deneyimini geliştiriyor/geliştirmeye devam edecek. Ayrıca bu görme engelli ya da duyma engelli kişilerin de video oyun dünyasına daha iyi adapte olmasını sağlıyor.

Ses tanıma teknolojinin olduğu oyunlar, Hey You Pikachu, Seaman, Tom Clancy’s Endwar, Lifeline ve Plasmophobia sırasıyla, Nintendo 64, PlayStation 2, PC-PS-Xbox, PlayStation 2 ve PC’de yer alıyor.

Peki bu yıl tanıtılan ve 'yılın oyunu olmaya aday' olanlarda hangi oyun motorları kullanıldı?

Baldur's Gate 3

Belki de bu yılın en iyi çıkış yapan oyunu sayılabilecek Baldur's Gate 3'te Divinity 4.0 motoru kullanıldı. Sıra tabanlı RPG Baldur's Gate, özellikle karakterlerin mimikleri ve tavırlarıyla gerçekçi hissettiren bir yapıya sahip.

Starfiled

Uzay temalı RPG oyunu, Bethesda'nın önceki oyunlarında da kullanılan Creation Engine oyun motoruyla geliştirildi. Ancak burada Starfield için özel bir optimizasyon ve gelişmiş bir sürüme geçildi.

Hogwarts Legacy

Oyunseverleri Harry Potter dünyasının içine alan Hogwarts Legacy ise Unreal Engine 4 ile geliştirildi.

Atomic Heart

Oyun, robotlarla insanların bir arada yaşadığı alternatif bir Sovyet döneminde geçiyor ve Hogwarts Legacy gibi Unreal Engine 4 kullanılarak geliştirildi.

Lies of P

Soulsvari pinokyo hikayesini işleyecek olan RPG oyunu Lies of P, 19 Eylül'de çıkıyor. Oyunda Unreal Engine 4 kullanılmış.

Hazırlayan ve Derleyen: Nilay Kamu/Cumhuriyet Gazetesi