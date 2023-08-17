Baldur's Gate 3 'tüm zamanların en iyi PC oyunu' oldu

Baldur's Gate 3 yükselişiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Steam'de de oyuncu sayısını sürekli artıran Baldur's Gate 3, tüm zamanların en iyi PC oyunu oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2023 - 11:43
Baldur's Gate 3 'tüm zamanların en iyi PC oyunu' oldu
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Yıllardır oyun piyasasında bulunan Larian Studios tarafından oyunseverlere sunulan Baldur's Gate 3, başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Kısa bir süre önce Steam'de 875 bin 343 eş zamanlı oyuncuya ulaşan oyun Metacritic üzerinden topladığı oylarla tüm zamanların en iyi PC oyunu oldu.

TÜM ZAMANLARIN EN İYİ PC OYUNU OLMAYI BAŞARDI

Oyun, 3 Ağustos'ta çıkmıştı ve Türkiye de dahil olmak üzere dünya çapında büyük bir oyuncu kitlesine seslenmeyi başarmıştı. 

Türkçe dil desteği bulunan oyun dedektiflik oyunu Disco Elysium'u geçerek en iyi oyun ünvanına kavuştu.


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