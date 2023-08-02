'Baldur's Gate 3'e Nvidia DLSS desteği geliyor

Yayınlanma: 02.08.2023 - 15:39

Güncelleme: 02.08.2023 - 15:39

Oyun stüdyosu Larian Studios tarafından üç yıldır geliştirilen 'Baldur's Gate 3' Ağustos ayında çıkış yapacak. Oyunun çıkış tarihinin yakınlaşması ile birlikte yeni bilgiler de gelmeye başladı. Açıklanan bilgilere göre Baldur's Gate 3'te NVIDIA'nın FPS'i arttıran DLSS teknolojisi bulunacak.

Nvidia'nın açıkladığı bilgilere göre Baldur's Gate 3'ün yanı sıra DESORDRE: A Puzzle Game Adventure, Lost Soul Aside, Remnant II ve Grand Emprise: Time Travel Survival oyunlarına da DLSS 3 teknolojisinin geleceği açıklandı.

NVIDIA DLSS NEDİR?

DLSS teknolojisi, Nvidia'nın geliştirdiği ve sadece Nvidia ekran kartlarında bulunan yapay piksel oluşturma teknolojisidir. Bu pikseller sayesinde de daha oyuncular daha yüksek FPS değerleri elde edebiliyor. Aynı zamanda düşük donanım özelliklerine sahip olan sistemlerde de oyunlar daha optimize bir şekilde çalışıyor.