'Baldur's Gate 3'e Nvidia DLSS desteği geliyor

Belçikalı oyun stüdyosu Larian Studios tarafından geliştirilen ve RPG oyuncularının merakla beklediği 'Baldur's Gate 3'e Nvidia'nın yapay piksel teknolojisi DLSS'in geleceği duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.08.2023 - 15:39
'Baldur's Gate 3'e Nvidia DLSS desteği geliyor
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Oyun stüdyosu Larian Studios tarafından üç yıldır geliştirilen 'Baldur's Gate 3' Ağustos ayında çıkış yapacak. Oyunun çıkış tarihinin yakınlaşması ile birlikte yeni bilgiler de gelmeye başladı. Açıklanan bilgilere göre Baldur's Gate 3'te NVIDIA'nın FPS'i arttıran DLSS teknolojisi bulunacak. 

Nvidia'nın açıkladığı bilgilere göre Baldur's Gate 3'ün yanı sıra DESORDRE: A Puzzle Game AdventureLost Soul AsideRemnant II ve Grand Emprise: Time Travel Survival oyunlarına da DLSS 3 teknolojisinin geleceği açıklandı.

NVIDIA DLSS NEDİR?

DLSS teknolojisi, Nvidia'nın geliştirdiği ve sadece Nvidia ekran kartlarında bulunan yapay piksel oluşturma teknolojisidir. Bu pikseller sayesinde de daha oyuncular daha yüksek FPS değerleri elde edebiliyor. Aynı zamanda düşük donanım özelliklerine sahip olan sistemlerde de oyunlar daha optimize bir şekilde çalışıyor.


Baldur's Gate 3 Larian Studios DLSS 3

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