Bir oyuncu 100 saat süren oyunu 10 dakikada bitirmeyi başardı
Popüler olan Baldur's Gate 3, hakkında pek çok gündem konusu oluyor. Ancak bir oyuncu yaklaşık 100 saat süren oyunu 10 dakikada bitirdiğini paylaşdı.
İnternet ve oyun aleminde farklı haberler gündeme gelmeye devam ediyor. Mae isimli bir oyuncu, yaklaşık 100 saatlik oynanma süresi olan Baldur's Gate 3'ü 10 dakika 3 saniyede bitirdiğini paylaştı. RPG türündeki oyun daha ağustos ayının başında yayınlanmasına rağmen büyük kullanıcı kitlesine ulaşmayı başarmıştı.
ÇOK KISA BİR SÜREDE OYUNU BİTİREBİLİRSİNİZ
Tüm zamanların en iyi oyunları arasında bile adı geçen yapım, uzun bitirme ve oynanma süresiyle gündem oluyordu. Ancak bir oyuncu 10 dakika 3 saniyede oyunda yaptığı tercihler ile oynanma süresini oldukça kısaltıyor.
Oyunun temelini oluşturan kısımları atlamayı içeren bu yöntem aslında oyuncuların çok da tercih edeceği bir yöntem değil, zira ana hikayeyi deneyimlemeden sadece oyunu bitirmeyi hedefe almak gerekiyor.
İşte oyunu 10 dakikada bitirdiğini gösteren oyuncunun paylaştığı video:
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