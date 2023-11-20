Basit işlemlerde artık Photoshop'a artık ihtiyaç yok: Windows'un uygulaması yenilendi
Dünyanın en çok kullanılan işletim sistemlerinden biri olan Windows'un fotoğraf uygulaması yenilendi. Uygulama artık arka plan kaldırma gibi basit fotoğraf işlemlerini yapıyor.
ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un sahip olduğu dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi Windows'un fotoğraflar uygulaması yenilendi. Birkaç hafta önce Paint'e eklenen arka plan kaldırma özelliği artık fotoğraflar uygulamasına da eklendi. Yeni eklenen özellik ile birlikte artık kullanıcılar tek tıkla arka planı kaldırabiliyor.
Aynı zamanda bu özellik ile oluşturulan fotoğraflar kopyalanarak arka planı düz renk olarak da düzenlenebiliyor.
Uygulamadaki bir başka özellik ise 'Film Şeridi' bölümünde ypaılmış. Kullanıcılar aynı klasördeki diğer görüntülerle artık fotoğraflarını daha hızlı bir şekilde karşılaştırabiliyor.
'Zaman Çizelgesi Kaydırma Çubuğu' ise fotoğraf koleksiyonunu daha düzenli ve erişilebilir hale getirerek kullanıcılara kolaylık sağlıyor. Ayrıca, Windows'un sunduğu OneDrive destekli fotoğraf paylaşma seçeneği ile kullanıcılar resimlerini kolayca paylaşabiliyorlar. Ayrıca şirketin açıkladığı bilgilere göre uygulamanın hızı da geliştirilmiş.
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