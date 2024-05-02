Batman Arkam Shadow oyunundan ilk görüntüler geldi

Yayınlanma: 02.05.2024 - 00:14

Güncelleme: 02.05.2024 - 00:14

Yeni Batman oyunu serinin hayranları taranfından bekleniyordu. Arkham Knight 2022'de çıkmış ve sevilmişti. Öte yandan serinin hayranları tarafından beklenen yeni oyunun VR tarafına geleceği ortaya çıktı. Batman: Arkham VR, 2017 yılında çıkmıştı. Bunun ardından kısa bir video yayınlandı.

YENİ BATMAN OYUNU VR GELİYOR

Buna göre Batman: Arkham serisinin devamı olarak sunulacak oyun Meta Quest 3'e özel olarak çıkacak. Bu platforma gelecek en büyük özel oyunlardan biri olacak. Oyunun açıklamasında kötülük Gotham sokaklarında geziyor. O kötülüğü durduracak kişinin biz olacağı aktarılıyor.

Summer Game Fest 2024 etkinliğinde ilk kez karşımıza çıkacak oyun hayranların ilgisini çekti.