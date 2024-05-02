Batman Arkam Shadow oyunundan ilk görüntüler geldi
Yeni Batman Arkam Shadow oyunu Meta Quest 3'e özel olarak çıkan ilk en büyük oyun olacak.
Yeni Batman oyunu serinin hayranları taranfından bekleniyordu. Arkham Knight 2022'de çıkmış ve sevilmişti. Öte yandan serinin hayranları tarafından beklenen yeni oyunun VR tarafına geleceği ortaya çıktı. Batman: Arkham VR, 2017 yılında çıkmıştı. Bunun ardından kısa bir video yayınlandı.
YENİ BATMAN OYUNU VR GELİYOR
Buna göre Batman: Arkham serisinin devamı olarak sunulacak oyun Meta Quest 3'e özel olarak çıkacak. Bu platforma gelecek en büyük özel oyunlardan biri olacak. Oyunun açıklamasında kötülük Gotham sokaklarında geziyor. O kötülüğü durduracak kişinin biz olacağı aktarılıyor.
Summer Game Fest 2024 etkinliğinde ilk kez karşımıza çıkacak oyun hayranların ilgisini çekti.
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