Batman Arkam Shadow oyunundan ilk görüntüler geldi

Yeni Batman Arkam Shadow oyunu Meta Quest 3'e özel olarak çıkan ilk en büyük oyun olacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 00:14
Batman Arkam Shadow oyunundan ilk görüntüler geldi
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Yeni Batman oyunu serinin hayranları taranfından bekleniyordu. Arkham Knight 2022'de çıkmış ve sevilmişti. Öte yandan serinin hayranları tarafından beklenen yeni oyunun VR tarafına geleceği ortaya çıktı. Batman: Arkham VR, 2017 yılında çıkmıştı. Bunun ardından kısa bir video yayınlandı. 

YENİ BATMAN OYUNU VR GELİYOR

Buna göre Batman: Arkham serisinin devamı olarak sunulacak oyun Meta Quest 3'e özel olarak çıkacak. Bu platforma gelecek en büyük özel oyunlardan biri olacak. Oyunun açıklamasında kötülük Gotham sokaklarında geziyor. O kötülüğü durduracak kişinin biz olacağı aktarılıyor.

Summer Game Fest 2024 etkinliğinde ilk kez karşımıza çıkacak oyun hayranların ilgisini çekti. 


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