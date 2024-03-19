Bütçe dostu yapısıyla Meta Quest 3 Lite bu yıl geliyor

Yayınlanma: 19.03.2024 - 12:42

Güncelleme: 19.03.2024 - 12:42

Fiyatıyla Vision Pro'dan çok daha fazlaya kişiye ulaşacak yapıda olan Meta Quest 3'e daha da uygun fiyatlı bir alternatif katılıyor. Meta Quest 3 Lite olarak adlandırılan, bazı yerlerde Quest 3S olarak adlandırılan cihaz, daha düşük çözünürlüklü ekranlar barındıracak. Depolama tarafında da daha düşük olacağı aktarılan cihazın tahmini tanıtım tarihi de bu yıl oluyor.

UYGUN FİYATLI META QUEST 3 LITE NASIL OLACAK?

Meta Quest 3 Lite'ın 1920 x 1832 piksel çözünürlükte ekranlara sahip olması bekleniyorken, depolama için de 256 GB konuşuluyor.



Meta Quest 3



Meta Quest 3'te yer alan kamera ve sensörler 'lite' versiyonda yer almayacak bu da cihazı artırılmış gerçeklik tarafını bir kenara bırakması anlamına geliyor.