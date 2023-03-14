Battlefield 2042 kısa süreliğine ücretsiz oynanabilir oldu
Electronic Arts imzalı Battlefield 2042 kısa süreliğine de olsa ücretsiz oynanabilir hale getirildi.
Battlefiled 2042, belirlenen tarihler arasında ücretsiz olarak oynanabilecek. Eğer oynamaya devam etmek isteyen olursa oyuna yüzde 70 indirimle sahip olabilecek. DICE tarafından geliştirilen EA tarafından yayınlanan oyun, pek de beğenilmemişti.
Steam'de listelenen oyun 130 binden fazla oyda 'çoğunlukla olumsuz' aldığını görüyoruz. Hatırlatmak gerekirse oyun Steam'de yayınlandıktan sonra platformda en çok olumsuz oy alan oyun olmayı başarmıştı.
OYUNUN SON SEZONUNU OYNAYABİLİRSİNİZ
Oyuna olumsuz yorumlardan dolayı yanaşmayanları ücretsiz yaparak denemeye davet eden EA, bu sayede 16 Mart tarihine kadar oyunu ücretsiz deneyimlemeye olanak sağlıyor.
Eğer oyunu ücretsiz denedikten sonra beğenirseniz 599.99 TL ödemek yerine yüzde 70 indirimle 179.99 TL ödemeniz gerekecek.
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