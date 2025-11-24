Bazı Android telefonlar artık AirDrop ile iPhone'a dosya gönderebilecek

Uzun yıllardır Android ve iOS cihazlar arasında dosya gönderimi açısından bir fark vardı. Bu fark, Android ve herhangi iPhone arasında kayıpsız ya da yüksek boyutlarda dosya paylaşımı yapmayı zorlaştırıyordu ancak artık iPhone'ların arasında kullanılan AirDrop paylaşımı genişletiliyor.

Android telefonların bazılarıyla iPhone'lar arasında Quick Share ve AirDrop üzerinden dosya paylaşımı paylamıştı. Şimdi Google'ın resmi olarak yaptığı duyuruya göre ilk olarak bu özellik Google'ın Pixel 10 serisinde kullanılabilecek.

Diğer Android telefon modellerine tam olarak ne zaman geleceği ise açıklanmadı.

Qualcomm'un ise yaptığı açıklama Snapdragon kullanan Android cihazlarda bu altyapının destekleneceği belirtildi. Ancak bunun da ne zaman devreye alınacağı bilinmiyor.