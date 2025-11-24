Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bazı Android telefonlar artık AirDrop ile iPhone'a dosya gönderebilecek

24.11.2025 18:46:00
Haber Merkezi
Snapdragon işlemcili tüm Android telefonların iPhone'lara AirDrop üzerinden herhangi dosyayı gönderebileceği duyuruldu.

Uzun yıllardır Android ve iOS cihazlar arasında dosya gönderimi açısından bir fark vardı. Bu fark, Android ve herhangi iPhone arasında kayıpsız ya da yüksek boyutlarda dosya paylaşımı yapmayı zorlaştırıyordu ancak artık iPhone'ların arasında kullanılan AirDrop paylaşımı genişletiliyor.

Android telefonların bazılarıyla iPhone'lar arasında Quick Share ve AirDrop üzerinden dosya paylaşımı paylamıştı. Şimdi Google'ın resmi olarak yaptığı duyuruya göre ilk olarak bu özellik Google'ın Pixel 10 serisinde kullanılabilecek. 

Diğer Android telefon modellerine tam olarak ne zaman geleceği ise açıklanmadı.

Qualcomm'un ise yaptığı açıklama Snapdragon kullanan Android cihazlarda bu altyapının destekleneceği belirtildi. Ancak bunun da ne zaman devreye alınacağı bilinmiyor.

