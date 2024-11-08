Bazı iPhone kullanıcılarının kaydettiği notlar kayboldu

Yayınlanma: 08.11.2024 - 08:20

Güncelleme: 08.11.2024 - 08:20

Apple, eylül ayında iCloud hüküm ve koşullarını güncellemişti. Güncellenen bu iCloud koşulları bazı iPhone kullanıcıları notlarının kaybolduğunu bildirmeye başladı. Bazı iPhone kullanıcılarına iCloud'u kullanabilmeleri için güncellenen hüküm ve koşulları kabul etmeleri gerektiği bildirimi geldi. Bu bildirimi dikkate alıp güncelleme yapan bazı kullanıcılar ise Notlar uygulamasındaki bazı notların kaybolduğunu gördüler.

iPHONE'DA GÜNCELLEME SONRASI NOTLAR UYGULAMASINDAKİ SORUN

Yeni koşulları kabul eden bazı kullanıcılar notlarının kaybolduğunu bildirdi ve bu sorunun kaynağı henüz bilinmiyor olsa da çözüm var. Eğer notlarınız kaybolduysa öncelikle iCloud ayarlarından Notlar'ın seçilmesi sonrasında Bu iPhone'u Eşzamanla seçeneğinin açılması gerekiyor. Eğer açıksa kapatılıp tekrar açılması gerekiyor.

Bu adımları uygulayan iPhone kullanıcıları Notlar uygulanmasındaki notlarının tekrar geri geldiğini bildirdi.