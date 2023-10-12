Bazı iPhone'lar geceleyin kendiliğinden kapanıyor, sonra açılıyor! Neden?

Yayınlanma: 12.10.2023 - 10:51

Güncelleme: 12.10.2023 - 10:52

iOS 17 sürümüyle daha önce bazı sorunlar yaşadıklarını bildiren iPhone kullanıcılarına yenileri ekleniyor. Bazı iPhone kullanıcılarının bildirdiği kadarıyla telefonlar güncelleme yapıldıktan sonra geceleri kapanıyor. Bir süre kapalı kalan telefon sonrasında kendiliğinden açılıyor.

APPLE'IN BU YENİ SORUN İÇİN DE GÜNCELLEME SUNMASI BEKLENİYOR

Bu ansızın gerçekleşen kapanmalar kurdukları alarmları kaçıranlar tarafından fark edildi. Apple'ın sunacağı güncelleme ile bu sorunu çözmesi bekleniyor.

Apple en son iOS 17.0.3 güncellemesini iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max tarafında yaşanan aşırı ısınma için sunmuştu.