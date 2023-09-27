Sorun yaşıyorsanız indirmeniz gereken iOS 17.0.2 sunuldu

Apple, desteklenen iPhone'lar için iOS 17.0 güncellemesini sunmuştu. Bazı sorunlar yaşayan kullanıcılar için iOS 17.0.2 güncellemesi geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.09.2023 - 11:58
Sorun yaşıyorsanız indirmeniz gereken iOS 17.0.2 sunuldu
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iPhone'lar için Apple tarafından sunulan iOS 17.0.2 güncellemesi bazı hataları düzeltiyor. Burada güncellemenin açıklama kısmında şunlar yazıyor: ''Bu güncelleme, ayarlama sırasında verilerin doğrudan başka bir iPhone'dan aktarılmasını engelleyebilen bir sorunu düzeltiyor.'' 

iOS 17 güncellemesi yeni sunulmasına rağmen iPhone'larda bazı modellerde performans kaybı yaşanmasına neden oldu. Bunun da ötesinde yukarıda Apple'ın aktardığı gibi iPhone'daki verileri aktarmayı engelleyen bir sorun da ortaya çıktı.

Yeni iOS 17 güncellemesi, iPhone 15'ler başta olmak üzere, iPhone 14'ler, iPhone 13'ler, iPhone 12'ler, iPhone 11'ler, iPhone XS/XR ve ikinci nesil sonrası iPhone SE'ler için yüklenebiliyor.


Player Alanı
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