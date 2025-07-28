Bazı PlayStation oyunları Xbox ve Nintendo için gelebilir

Oyun konsollarının oyun stratejileri güncelleniyor. Platformlara özel olarak çıkan oyunların kapsamı genişletiliyor. Xbox'ın oyunlarının PS ve Nintendo'ya geleceğinin belli olmasının ardından Sony'den de beklenen hamle geldi. Ortada resmi bir açıklama yok ancak şirketin açtığı yeni bir iş ilanı PS oyunlarının Xbox Series modellerine ve Nintendo Switch'e geleceğini ortaya çıkarttı.

PLAYSTATION OYUNLARI DİĞER PLATFORMLARA GELECEK

Platforma özel oyun çıkartma stratejisi oyun konsollarının satışlarını dahi etkiliyor. Bu sebeple, bazı oyunları satın almak ve oynamak istiyorsanız oyunun çıkacağı cihaza sahip olmanız ya da sahip değilseniz satın almanız gerekiyor. Uzun yıllar özellikle Nintendo, bu durumun ekmeğini yemişti. Cihazları çok başarılı olmasa da oyunları kendi konsollarına uyumlu olarak çıktığı için oyunseverler bu cihazları satın alıyordu. Ancak işler ilerleyen dönemde değişecek.

Sony ise bir süredir PlayStation'a özel olarak çıkarttığı oyunları PC tarafına uzun bir süre de geçse getiriyor. Bu sayede gelir tarafında artış kaydeden Sony, daha fazla platforma oyunlarını sunmaya hazırlanıyor. Yeni açılan iş ilanında ele verilen duruma göre Sony'nin Helldivers 2 oyunu Xbox Series S ve X konsollarına getiriliyor.

İş ilanında, PlayStation oyunlarını Steam, Epic Games, Xbox ve Nintendo gibi farklı platformlara getirme stratejisini yönetecek 'üst düzey yönetici' aranıyor.