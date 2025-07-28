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Samsung, Galaxy S serisiyle ilgili stratejisini değiştiriyor

Samsung, Galaxy S serisiyle ilgili stratejisini değiştiriyor

28.07.2025 20:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Samsung, Galaxy S serisiyle ilgili stratejisini değiştiriyor

Samsung, S serisi modellerine yönelik 'ilk güncellemeyi alan cihaz' statüsünü güncelliyor.

Samsung, Galaxy S serisine yönelik bir güncelleme yaptı. Buna göre, güncellemeleri ilk alan serilerden biri olan S serisi artık ikinci plana geçiyor. Normalde Galaxy S serisindeki cihazlar Android ve One UI sürümlerini ilk alan cihazlardan oluyordu. 

Bu stratejinin tohumları yılın başında atıldı. Yılın başında yayınlanan One UI 7 güncellemesi Galaxy S cihazlara geç gelmişti. Artık söz konusu gecikmenin gecikme değil plan değişikliğine yönelik olduğu ortaya çıktı. Android sürümünün ilk kez sunulacağı cihazlar Galaxy Z Fold ve Z Flip serisi olacak. 

Samsung, katlanabilir ekranlı telefonlarıyla Android güncellemelerini sunmak istiyor. One UI 9 ise Z Fold 8 ile çıkacak. 

Öte yandan Galaxy S serisi güncellemeleri aktif bir şekilde alacak sadece ilk ve en yeni güncellemeleri almayacak. Alınan S serisi cihazlar 7 yıl güncelleme almaya devam edecek. 

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