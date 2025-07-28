Samsung, Galaxy S serisiyle ilgili stratejisini değiştiriyor

Samsung, Galaxy S serisine yönelik bir güncelleme yaptı. Buna göre, güncellemeleri ilk alan serilerden biri olan S serisi artık ikinci plana geçiyor. Normalde Galaxy S serisindeki cihazlar Android ve One UI sürümlerini ilk alan cihazlardan oluyordu.

Bu stratejinin tohumları yılın başında atıldı. Yılın başında yayınlanan One UI 7 güncellemesi Galaxy S cihazlara geç gelmişti. Artık söz konusu gecikmenin gecikme değil plan değişikliğine yönelik olduğu ortaya çıktı. Android sürümünün ilk kez sunulacağı cihazlar Galaxy Z Fold ve Z Flip serisi olacak.

Samsung, katlanabilir ekranlı telefonlarıyla Android güncellemelerini sunmak istiyor. One UI 9 ise Z Fold 8 ile çıkacak.

Öte yandan Galaxy S serisi güncellemeleri aktif bir şekilde alacak sadece ilk ve en yeni güncellemeleri almayacak. Alınan S serisi cihazlar 7 yıl güncelleme almaya devam edecek.