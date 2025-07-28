PlayStation 6'da kullanılacak donanıma yönelik ilk bilgiler sızdırıldı

Oyun konsolu tarafında oldukça suskun kalan şirketler yeni çıkacak konsollar hakkında resmi açıklamalar yapmaktan geri duruyor. Ancak yeni gelen bilgilerde PlayStation 6'da kullanılacak işlemcinin sızdırıldığı aktarılıyor.

İnternet aleminde dolaşan bilgilere göre PlayStation 6'da Orion kod adı verilen bir işlemcinin yine Sony imzalı taşınabilir oyun konsolu içinse Canis kodu adının kullanıldığı söyleniyor. Her ne kadar resmi olmayan kaynaklardan çıksa da bu bilgilerin AMD'ye yakın kaynaklardan yayıldığı belirtiliyor.

Öte yandan daha önce PS 6 ile ilişkilendirilen Magnus kod adlı işlemcinin Xbox konsolunda yer alacağı belli olmuştu.