iPhone SE 4 için fiyat tahmini yapıldı

Yayınlanma: 22.05.2024 - 11:56

Güncelleme: 22.05.2024 - 11:56

Apple'ın uygun fiyatlı iPhone'ları olan SE'ler fiyatların inanılmaz arttığı şu dönemde daha fazla bekleniyor. Peki iPhone SE 4 ne zaman çıkacak ve fiyatı nasıl olacak? Söylenene göre iPhone SE 4, 499 doların altında fiyatlandırılacak.

iPHONE SE 4 NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Hatırlatmak gerekirse iPhone SE 3 modeli beklentilerin altında sattığı için SE 4'ün çıkışı da biraz ertelenmişti. 2022 yılında karşımıza çıkan SE 3 modelinin, yeni versiyonunun 2025 yılının mart ayında tanıtılması bekleniyor. Ancak elimizde resmi bir tarih bulunmuyor. 2025 yılının mart ayı ise tahminlerden ibaret.

iPhone SE 4 hangi özelliklere sahip olacak?

Apple, USB-C bağlantı noktasını E85 konektörü olarak adlandırıyor ve bu bağlantı noktasının iPhone SE 4'e 4K HDR monitöre bağlanma veya USB-C - Ethernet dongle gibi işlevselliği kazandırabileceği düşünülüyor. Ancak USB-C portunun Thunderbolt desteği sunup sunmayacağı kesin değil.

Düşük maliyetli iPhone modellerinin bir dezavantajı genellikle kamera gibi özelliklerde taviz vermesidir. iPhone SE 4'ün sadece tek bir arka kamerayla ve bir LED flaşla geleceği ancak kamera çıkıntısı boyutunun henüz kesinlik kazanmadığı bildiriliyor. Apple'ın beş farklı tasarımı test ettiği ve bu tasarımlar arasında küçük farklılıklar olduğu belirtiliyor.

Ön tarafta, iPhone SE 4'ün çentiği koruyarak ancak fiziksel Ana Ekran düğmesini ve kalın çerçeveleri kaldırmadan bir Dinamik Ada benimsemesi beklenmiyor. Ayrıca, Apple'ın bu uygun fiyatlı modele kendi 5G modemini getirmesi planlanıyordu, ancak teknoloji devi bir dizi zorlukla karşılaşıyor, bu nedenle bu modemin seri üretime geçmesi birkaç yıl sürebilir.