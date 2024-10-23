iPhone SE 4 modeli bu yıl bitmeden seri üretime girecek

Yayınlanma: 23.10.2024 - 20:41

Güncelleme: 23.10.2024 - 20:41

Apple'ın iPhone SE 4 modeli için yaptığı planlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu bağlamda deneyimli Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre iPhone SE 4 aralık ayında seri üretime girecek. Mark Gurman'a ise iPhone SE 4'ü 2025 yılının başında görebileceğimizi söylüyor.

Gurman'a göre Apple Intelligence destekli iPhone SE 4 modelleri birkaç içinde satışa sunulacak.

UYGUN FİYATLI iPHONE'UN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

En son ortaya çıkan bilgilerde ise iPhone SE 4 modelinde iPhone 16'da yer alan A18 işlemci yer alacak ve bu da yapay zeka özelliklerinin bu telefonda da kullanılabileceği anlamına geliyor. Tasarımsal olarak, iPhone 14 ile benzerlik taşıması beklenen SE 4 modelinde, OLED ekranın kullanılması bekleniyor.



Telefonda aynı zamanda yapay zeka özelliklerini desteklemesi amacıyla 8 GB RAM de yer alacak. Touch ID bulunması beklenmeyen telefonda Face ID'nin yer alması ve 430 dolar ile 500 dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyor.