iPhone SE 4 nasıl olacak? iPhone 16'ya benzeyebilir

Yayınlanma: 21.07.2024 - 12:55

Güncelleme: 21.07.2024 - 12:55

Uygun fiyatlı iPhone SE 4 bir süredir bekleniyor. iPhone SE 4 için ortaya bazı raporlara ya da kaynaklara dayandırılan tahminler de bulunuyor. Daha önce iPhone 14 ile benzer bir tasarıma sahip olacağı söylenmişti ancak yeni sızıntılara göre iPhone SE 4, iPhone 16 ile benzer şekilde görünecek ancak uygun fiyatlı olması için bazı özellikleri kısılacak.

iPHONE SE 4 NASIL OLACAK?

iPhone SE modellerinde arka tarafta tek kamera kurulumu bulunuyor. Bu tercihin sebebi ise fiyat tarafında önemli ölçüde düşüşün sağlanması oluyor. iPhone SE 4'ün de tek kamerası olacak ancak aktarıldığı kadarıyla iPhone 16 ile aynı görünecek.

Apple, hatırlatmak gerekirse iPhone 14 ve iPhone 15'in kapak tasarımlarını aynı tutmuştu. iPhone 16 serisinde benzer bir tasarımın gelmesi bekleniyor. Bu sebeple uygun fiyatlı yeni iPhone'da farklı bir tasarım bizleri karşılamayabilir.

iPhone SE 4'ün alüminyum çerçeveye ve cam tasarımına sahip olması, bekleniyorken, arkada tek bir kamera yer alacak. Bu kamera 1080p video kaydına izin verecek. A17 ya da A18 Bionic işlemcinin kullanılacağı söylenen telefonda 6 GB RAM'e ek olarak depolama tarafında 128 GB ve 512 GB kullanılabilir.

iPhone SE 4'ün 2024 yılının sonunda ya da 2025 yılının bahar döneminde tanıtılması bekleniyor. Ancak Apple tarafından resmi bir tarih verilmiyor.