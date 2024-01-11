Dünyanın en değerli şirketi Apple'ın yerine Microsoft geçebilir
Apple bir süredir dünyanın en değerli şirketi olsa da bu durumun yakında değişebileceği düşünülüyor. Apple'ın değer kaybetmesi, Microsoft'un kazanması....
Apple 2024 yılına çok da iyi bir giriş yapmamıştı. Reuters'ın aktardığına göre Apple'ın piyasa değeri ayın ilk haftasında 170 milyar dolar erimişti. Apple'ın bu değer kaybı arkasında uzun bir süredir bekleyen Microsoft'un ona daha da yaklaşmasını sağladı.
Hatırlatmak gerekirse Apple'ın 2023 yılında hisse senedi değerleri yüzde 48'e yakın oranda artmış ve 3 trilyon dolarlık bir şirket olmuştu. Ancak daha sonra akıllı telefon taleplerinin küresel anlamda dramatik olarak düşmesi Apple'ı düşüşe sürükledi.
MICROSOFT DEĞER KAZANIYOR APPLE İSE KAYBEDİYOR
Apple hisseleri yaşanan gelişmelerin ardından 2024'ün ilk haftasında yüzde 4 değer kaybı gördü.
Teknoloji devinin güncel değeri ise 2 bin 866 trilyon dolar seviyesine kadar düştü.
Apple 10 Ocak'ta yüzde 0,4 değer kaybederken, Microsoft yüzde 1,6 artışla karşımıza çıktı. Microsoft'un 2 bin 837 trilyon dolarlık değerine kıyasla Apple'ın borsa değeri şu anda 2 bin 866 trilyon dolar seviyesinde.
Microsoft ise 2 bin 837 trilyon dolar seviyesinde bir değere sahip ki Apple'ı geçmeye de bir o kadar yakın.
Apple, değer kaybı yaşamasına rağmen halen dünyanın en değerli şirketi unvanını sürdürüyor.
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