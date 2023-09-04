Beklenen oldu; Starfield için türkçe yama sunuldu

Yayınlanma: 04.09.2023 - 11:39

Güncelleme: 04.09.2023 - 11:39

Bu ay çıkması beklenen Starfield hakkında yeni bir haber geldi. Daha önce Korece ve Arapça gibi dillerin yer alması ama Türkçe'nin olmaması gündem olmuştu. Hatta konu hakkında oyun yayını yapan kişiler özel bir çağrıda bulunmuştu.

RESMEN SUNULMADI AMA YİNE DE TÜRKÇE DE ARTIK VAR

1 Eylül'de erken erişime açılan oyun, 6 Eylül'de Xbox Game Pass kullanıcılarına da ulaşacak. Oyunda pek çok dile artık Türkçe dil desteği de geldi.

NexusMods üzerinden yayımlanan Türkçe yama modu sayesinde oyunu Türkçe oynamak mümkün olacak. Ancak çeviri doğal çeviri değil yapay zeka ile yapıldığını belirtelim. Yani Baldur's Gate gibi popüler oyunlarda yer alan Türkçe altyazı desteği gibi olmayacak.

Yine de oyunun Türkçe dil desteği olması pek çok oyuncu için sevindirici olacak.

Oyunde resmi olarak İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Japonca, Lehçe, Portekizce ve Çince gibi diller destekleniyor.