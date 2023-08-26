Starfield’ın oynanış videosunu sızdırmıştı, o kişi tutuklandı!

Yayınlanma: 26.08.2023 - 13:43

Güncelleme: 26.08.2023 - 13:43

Starfield, Gamescom etkinliğinde de ilgi odağı olmuştu. Oyun hakkında merak edilenler halen varken bir kişi 40 dakikalık bir oynanış videosu paylaşmıştı. Bethesda imzalı oyunun bu videosu sızdırıldığı anlaşılınca hemen kaldırılmıştı. Şimdi ise konuyla ilgili bir adım atıldı ve videoyu paylaşan kişi tutuklandı.



OYUNU SIZDIRDIĞI İÇİN TUTUKLANDI

Merakla beklenen oyunlar arasında yer alan uzay temalı RPG oyunu Starfield'ın kısa bir süre önce de resmi fragmanı yayınladı.

Oyunun geliştici stüdyosu diğer oyun stüdyoları gibi erken erişimden bazı kişilere oyunu ulaştırıyor ve önceden oynamasına olanak sağlıyor. Ancak burada bir ambargo var ve oyun hakkında inceleme ve hakkında yayın yapma ambargosu kalkmadığı sürece paylaşım yapmak yasak. Oyundaki ambargo ise 31 Ağustos'ta kalkıyor.

Bu tarih gelmeden bir kişi oyunu elde edip, oynamış ve videosunu da yayınlamıştı.

Bu kişi uyuşturucu madde bulundurmak ve 10 bin dolara kadar çıkan mal hırsızlığı ile suçlandı ve tutuklandı. Söz konusu kişi satmak için birden fazla kopyayı çaldığını itiraf etti.

Starfield, eğer bir aksilik çıkmazsa 6 Eylül 2023 tarihinde Xbox konsolları ve PC tarafı için çıkış yapacak.