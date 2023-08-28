Bethesda, Starfield'ın sistem gereksinimleri açıkladı
Bethesda Game Studios tarafından uzun zamandır beklenen uzay temalı oyunu Starfield'ın çıkış tarihi giderek yakınlaşmaya başladı. Bu tarihin yakınlaşması ile birlikte oyun ile ilgili bilgiler de ortaya çıkıyor. Bethesda, Starfield'ın sistem gereksinimlerini açıkladı.
Bethesda Game Studios, uzun süredir beklenen uzay temalı oyunları Starfield için minimum ve önerilen PC özelliklerini ile çıkış tarihlerini duyurdu. Oyunun erken erişim sürümüne özel çıkış tarihleri ve oyunun küresel çıkış saatleri açıklandı.
Oyunun premium sürümünü veya Constellation Edition'ı ön sipariş veren veya satın alan oyuncular, 1 Eylül'de erken erişime başlayabilecekler. Standart sürüme sahip oyuncular ise 6 Eylül'e kadar beklemek zorunda kalacaklar.
Starfield'ın bilgisayar özellikleri de paylaşıldı. Hem minimum hem de önerilen sistem gereksinimleri SSD'yi zorunlu kılıyor ve oyun için 125 GB boş alan gerekecek.
İşte Starfield'ın minimum ve önerilen PC özellikleri:
MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:
- İşletim Sistemi: Windows 10 sürüm 21H1 (10.0.19043)
- İşlemci: AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K
- Bellek: 16 GB RAM
- Grafikler: AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama alanı: 125 GB kullanılabilir alan
- Ek Notlar: SSD Gerekli
TAVSİYE EDİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:
- İşletim sistemi: Güncellemelerle Windows 10/11
- İşlemci: AMD Ryzen 5 3600X, Intel i5-10600K
- Bellek: 16 GB RAM
- Grafikler: AMD Radeon RX 6800 XT, NVIDIA GeForce RTX 2080
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ bağlantısı: Geniş bant internet bağlantısı
- Depolama alanı: 125 GB kullanılabilir alan
- Ek Notlar: SSD Gerekli
Oyunun performansı konusunda tam bilgi olmasa da, Bethesda'dan Todd Howard daha önce oyunun Xbox Series X'te 4K ve 30 FPS, Xbox Series S'te ise 1440p ve 30 FPS'de çalışacağını açıklamıştı.
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