Bethesda, Starfield'ın sistem gereksinimleri açıkladı

Yayınlanma: 28.08.2023 - 09:52

Güncelleme: 28.08.2023 - 09:52

Bethesda Game Studios, uzun süredir beklenen uzay temalı oyunları Starfield için minimum ve önerilen PC özelliklerini ile çıkış tarihlerini duyurdu. Oyunun erken erişim sürümüne özel çıkış tarihleri ve oyunun küresel çıkış saatleri açıklandı.

Oyunun premium sürümünü veya Constellation Edition'ı ön sipariş veren veya satın alan oyuncular, 1 Eylül'de erken erişime başlayabilecekler. Standart sürüme sahip oyuncular ise 6 Eylül'e kadar beklemek zorunda kalacaklar.

Starfield'ın bilgisayar özellikleri de paylaşıldı. Hem minimum hem de önerilen sistem gereksinimleri SSD'yi zorunlu kılıyor ve oyun için 125 GB boş alan gerekecek.

İşte Starfield'ın minimum ve önerilen PC özellikleri:

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

İşletim Sistemi: Windows 10 sürüm 21H1 (10.0.19043)

Windows 10 sürüm 21H1 (10.0.19043) İşlemci: AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K

AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Grafikler: AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti

AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama alanı: 125 GB kullanılabilir alan

125 GB kullanılabilir alan Ek Notlar: SSD Gerekli

TAVSİYE EDİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

İşletim sistemi: Güncellemelerle Windows 10/11

Güncellemelerle Windows 10/11 İşlemci: AMD Ryzen 5 3600X, Intel i5-10600K

AMD Ryzen 5 3600X, Intel i5-10600K Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Grafikler: AMD Radeon RX 6800 XT, NVIDIA GeForce RTX 2080

AMD Radeon RX 6800 XT, NVIDIA GeForce RTX 2080 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ bağlantısı: Geniş bant internet bağlantısı

Geniş bant internet bağlantısı Depolama alanı: 125 GB kullanılabilir alan

125 GB kullanılabilir alan Ek Notlar: SSD Gerekli

Oyunun performansı konusunda tam bilgi olmasa da, Bethesda'dan Todd Howard daha önce oyunun Xbox Series X'te 4K ve 30 FPS, Xbox Series S'te ise 1440p ve 30 FPS'de çalışacağını açıklamıştı.