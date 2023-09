Bethesda, hayatını kaybeden Starfield hayranına jest yaptı

Starfield, ölen hayranı için oyunun içine küçük bir not ekledi. Bu notu, HunterWorld isimli bir Reddit kullanıcısı fark etti.

Morrowind, Oblivion, Skyrim ve Fallouts gibi oyunların tutkunu olan Alex Hay isimli bir oyuncu, bu yılın başında vefat eden bir Starfield hayranıydı.

Webtekno'da yer alan haberde Bethesda Game Studio, mart ayı başında Starfield'ı yayımlamayı planlarken bunu eylül ayına ertelediğini duyurdu. Bunu duyan Alex Hay, oyunun subreddit'ine yazarak büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını ve muhtemelen ömrünün bu oyunu görmeye yetmeyeceğini söyledi. Çünkü Alex, akciğer kanseri hastasıydı ve kafa dağıtmak için kendini oyunlara veren biriydi.

Alex Hay, kanser tedavisini oyunu dört gözle beklediği için yarıda bırakmıştı...

Acı haber geldi ve Alex Hay, akciğer kanseri yüzünden hayatını kaybetti. Ailesi bu haberi Hay'in kendi X (diğer adıyla Twitter) hesabından paylaştı.

Just to let you know that our son, Alex Hay, passed away in March after a brave battle with cancer. He was an amazing & talented guy who will be forever in the thoughts of his many friends, work colleagues & family. Sorry to be the bearer of bad news. Jack Hay