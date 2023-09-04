Bethesda, hayatını kaybeden Starfield hayranına jest yaptı

Yayınlanma: 04.09.2023 - 11:13

Güncelleme: 04.09.2023 - 11:41

Starfield, ölen hayranı için oyunun içine küçük bir not ekledi. Bu notu, HunterWorld isimli bir Reddit kullanıcısı fark etti.

Morrowind, Oblivion, Skyrim ve Fallouts gibi oyunların tutkunu olan Alex Hay isimli bir oyuncu, bu yılın başında vefat eden bir Starfield hayranıydı.

Webtekno'da yer alan haberde Bethesda Game Studio, mart ayı başında Starfield'ı yayımlamayı planlarken bunu eylül ayına ertelediğini duyurdu. Bunu duyan Alex Hay, oyunun subreddit'ine yazarak büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını ve muhtemelen ömrünün bu oyunu görmeye yetmeyeceğini söyledi. Çünkü Alex, akciğer kanseri hastasıydı ve kafa dağıtmak için kendini oyunlara veren biriydi.

Alex Hay, kanser tedavisini oyunu dört gözle beklediği için yarıda bırakmıştı...

"Oynayamayacağım :( Bu projeyi yıllardır takip ettiğim için tarihin açıklanması beni biraz üzdü ve artık oynayamayacağım gibi görünüyor. Eylül ayında akciğer kanseri tedavisini bıraktığım (35 yaşındayım, hiç sigara içmedim) ve dikkatimi dağıtmak amacıyla bunu dört gözle beklediğim için Kasım ayındaki gecikmeden dolayı hayal kırıklığına uğradım. Şu anda palyatif bakım altındayım, ailem bana bakıyor ve Xbox'umu oynamak benim için harika bir kaçış şekli. Ancak 6 ay daha dayanmak mümkün değil. Bu yüzden... Benim adıma tadını çıkarın!"

Acı haber geldi ve Alex Hay, akciğer kanseri yüzünden hayatını kaybetti. Ailesi bu haberi Hay'in kendi X (diğer adıyla Twitter) hesabından paylaştı.

Just to let you know that our son, Alex Hay, passed away in March after a brave battle with cancer. He was an amazing & talented guy who will be forever in the thoughts of his many friends, work colleagues & family. Sorry to be the bearer of bad news. Jack Hay — Alex Hay (@mralexhay) May 16, 2023

"Oğlumuz Alex Hay'in kanserle cesur bir mücadelenin ardından mart ayında vefat ettiğini bilmenizi isterim. O, birçok arkadaşının, iş arkadaşlarının ve ailesinin düşüncelerinde sonsuza kadar kalacak muhteşem ve yetenekli bir adamdı. Kötü haberin taşıyıcısı olduğum için üzgünüm. Jack Hay"

Starfield geliştiricileri, bu haberi öğrenmiş olmalı ki, hayranı için oyuna küçük bir not ekledi.

"Tüm dostlarıma ve kaşif arkadaşlarıma.

Starfield'ta hep yanınızdayım.

Her zaman sevgiyle,

Alex Hay."

Oyun stüdyosunun daha önce de benzer jestleri oldu. Bethesda Game Studios, daha önce hayatını kaybeden bir hayranı için benzer bir harekette bulunmuştu. Fallout 4'te oyunun son genişleme paketi Nuka World'e bir NPC karakter ekleyerek saygı duruşunda bulundu.