Beklenen özellik, Instagram 'hikayeler'e geliyor

25 Eylül 2022 Pazar, 10:02

Popüler sosyal medya platformu Instagram, 'hikayeler' için kullanışlı bir değişikliğe gidiyor. Şirketten gelen açıklamaya göre, 15 saniye uzunluğundaki hikayelerin süresi artık 60 saniyeye uzayacak.

Bu, hem dijital içerik oluşturucuların daha az hikaye yüklemesine ve izleyicilerin de daha az hikaye görmesine izin verecek.

INSTAGRAM HİKAYE SÜRELERİ 60 SANİYEYE ÇIKIYOR

ShiftDelete'in haberine göre; Instagram bir süre önce hikayelerin maksimum süresini artırma çalışmalarına başladığını duyurmuştu. Hatta Türkiye’deki kullanıcılarda test edilen bu özellik, “Daha uzun hikayelerle tanış” sloganıyla açılmıştı.

Meta’nın onayladığı son değişiklik, 60 saniyeye kadar olacak şekilde hikaye yüklemeye izin verecek.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Meta sözcüsü, Instagram’daki hikaye deneyimini geliştirmenin yolları üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Sözcünün açıklamasına göre, videolar artık otomatik olarak 15 saniyelik kliplere dönüştürülmek yerine 60 saniyeye kadar oynatılabilecek.

Hikaye süresindeki bu değişiklik kullanıcılar tarafından uzun süredir bekleniyordu. 15 saniyelik kısıtlama, özellikle sosyal medya fenomenlerinin her gün onlarca hikaye yüklemesine yol açıyordu. İzleyiciler ise sürekli yeni hikayeye geçiş yapmak zorunda kalıyordu.

REELS İÇİN DE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTI

Popüler sosyal medya platformu son zamanlarda video konusunda kritik değişikliklere gitti. Örneğin, Reels için 60 saniyelik video sınırı 90 saniyeye çıkarıldı. Ayrıca 15 dakikadan kısa olan videolar otomatik olarak Reels’e dönüştürülüyor.

Instagram’ın genişleme aldığı tek konu Hikayeler değil. Şirket, Twitter’daki Retweet özelliğine benzer olacak olan şekilde gönderilerin yeniden paylaşmasını mümkün kılacak.