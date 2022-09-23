Instagram çöktü: Bakan yardımcısından açıklama geldi

Fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram'a dün akşam saatlerinde giriş yapmak isteyen kullanıcılar sorun yaşadı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Instagram servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir” dedi.

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2022 Cuma, 07:50
Instagram çöktü: Bakan yardımcısından açıklama geldi
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Dünya genelinde sayısı milyonları aşan kullanıcı sayısına sahip fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram'da sorunlar meydana gelmeye devam ediyor. Son olarak birçok kullanıcı dün akşam saatlerinde programa giriş problemi yaşadı.

BAKAN YARDIMCISINDAN AÇIKLAMA

İnstagram’da yaşanan bu sorunla ilgili resmi açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’dan geldi.

Sayan, “İnstagram servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir” ifadelerini kullandı.





Instagram ulaştırma ve altyapı bakanlığı Ömer Fatih Sayan

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