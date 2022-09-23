Instagram çöktü: Bakan yardımcısından açıklama geldi
Fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram'a dün akşam saatlerinde giriş yapmak isteyen kullanıcılar sorun yaşadı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Instagram servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir” dedi.
Dünya genelinde sayısı milyonları aşan kullanıcı sayısına sahip fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram'da sorunlar meydana gelmeye devam ediyor. Son olarak birçok kullanıcı dün akşam saatlerinde programa giriş problemi yaşadı.
BAKAN YARDIMCISINDAN AÇIKLAMA
İnstagram’da yaşanan bu sorunla ilgili resmi açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’dan geldi.
Sayan, “İnstagram servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir” ifadelerini kullandı.
İnstagram servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir. pic.twitter.com/etlUB2y9NP— Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) September 22, 2022
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